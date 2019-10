Das Kraftsport-Duo des SV Grieben nahm an der Deutschen Meisterschaft in Mainz teil.

Mainz/Grieben l Vom SV Grieben 47 sind zwei Athleten in Mainz bei der Deutschen Meisterschaft (DM) im Bankdrücken mit Equipment (ohne Drückerhemd) des Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer (BVDK) gestartet.

Beide Altmärker gingen in der Altersklasse (AK) 1 in den Wettbewerb: bis 93 kg Körpergewicht Ramon Hayn und bis 120 kg Körpergewicht René Perl.

Die gut ausgestattete Sporthalle in Mainz bot beste Bedingungen für einen guten Wettkampf. Hayn ging etwas übermotiviert an sein Startgewicht von 180 kg. Er baute einen technischen Fehler ein und bekam den Versuch ungültig gewertet. Den zweiten Versuch mit 180 kg ging dann gültig in die Wertung. Im dritten Versuch ließ er 190 kg auflegen. Auch diese Last brachte er sicher und gültig zur Hochstrecke. Mit den gedrückten 190 kg belegte er den fünften Platz in seiner Gewichtsklasse.

Bronzemedaille für Perl

Perl begann seinen Wettkampf mit sicheren und gültigen 190 kg. Den zweiten Versuch mit 200 kg drückte er, bekam ihn aber schließlich noch ungültig gewertet. Im dritten Versuch wiederholte er das Gewicht. Diesmal bekam er den Versuch gültig gewertet. Damit erkämpfte sich der Altmärker mit diesen 200 kg den dritten Platz und somit die Bronzemedaille in seiner Gewichtsklasse.