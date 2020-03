Der Tangermünder Elbdeichmarathonverein lädt zu einem virtuellen Trainingslauf ein.

Tangermünde l Da der 13. Tangermünde Elbdeichmarathon ausfällt, hat der gastgebende Verein aus der östlichen Altmark eine tolle Idee: die Einladung zum virtuellen Tangermünder Elbdeichmarathon.

Über die gemeldete Distanz melden

Der Tangermünder Elbdeichmarathon e.V. möchte alle gemeldeten Läuferinnen und Läufern ermutigen, am 18. oder 19. April einen Trainingslauf über ihre gemeldete Distanz zu absolvieren und so an einem virtuellen 13. Tangermünder Elbdeichmarathon teilzunehmen.

Bei Zusendung eines Fotos der Laufuhr und der Person trägt der Tangermünder Elbdeichmarathon e.V. die Zielzeit in die Datenbank ein, so dass ein Download der Urkunde möglich ist. „Gerne würden wir über diesen Weg zeigen, dass die Laufszene auch in schwierigen Zeiten zusammenhält“, betont der Tangermünder Elbdeichmarathon e.V. in einer Stellungnahme.

Rückabwicklung Eröffnungsfeier

Die erworbenen Tickets für die Eröffnungsfeier des Elbdeichmarathons mit der Gruppe Tänzchentee können in der jeweils gekauften Vorverkaufsstelle (Volksstimme ServiceCenter oder Tourismusbüro Tangermünde) zurückgegeben werden.

Käufer von Ticketsüber den Online-Shop des Tangermünder Elbdeichmarathon e.V. füllen bitte das Rückgabeformular auf der Internetseite www.elbdeichmarathon.de/eroeffnungsfeier aus.