Arneburgs Leichtathletik hat seit etlichen Jahrzehnten einen richtig guten Ruf.

Arneburg l In jüngster Zeit trifft das besonders auf den weiblichen Bereich zu. Athletinnen wie Anna Hinkelmann oder Pauline Köhne können in diesem Zusammenhang als Vorreiter genannt werden.

2019: Ballenthin beim Bundesfinale in Berlin

Spätestens seit dem vergangenen Jahr aber hat sich auch Lara Ballenthin (Alterklasse W 15) zu einer Sportlerin mit herausragenden Fähigkeiten entwickelt. Am 23. September 2019 war sie im Berliner Olympiastadion im Rahmen des ISTAF aktive Teilnehmerin des Bundesfinales von „Jugend trainiert für Olympia“. „Für mich war das vor soviel Publikum eine coole Sache“, erinnert sie sich gern zurück.

Für ihren sportlichen Höhepunkt des Vorjahres aber sorgte sie bereits am 29. Juni 2019 im sächsischen Mitweida. Dort fanden die Mitteldeutschen Meisterschaften statt, also Wettkämpfe von Sportlern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Diskuswurf erreichte die Altmärkerin satte 31,70 Meter (Altmarkrekord) und avancierte mit über einem Meter Vorsprung auf die Zweite zur Mitteldeutschen Meisterin. Ein Platz in Landeskader war ihr damit sicher.

2020: Landesmeister-Titel im Diskuswerfen

Das Jahr 2020 begann mit den Hallen-Landesmeisterschaften in Halle, wo sie Champion mit dem Diskus (28,09 m) und Zweite im Hammerwurf (29,24 m) wurde. Es folgte der zweite Platz im Diskuswurf bei den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften in Halle (29,56 m). Da war am 1. Februar.

Kurz danach brach die Corona-Pandemie aus. An gemeinsames Training war Monate lang nicht zu denken. „Ich war sehr vorsichtig, habe dann aber konsequent zum Beispiel auch Bereiche wie Kraft und Ausdauer trainiert. Die Intensität war groß“, sagt Lara.

Das hat sich offensichtlich ausgezahlt. Bei den Landesmeisterschaften (LM) am 11/12. Juli (Haldensleben) wurde sie Champion im Dskuswurf, Zweite mit der Kugel und Dritte im Hammerwurf. Ein Woche später erreichte sie tolle 2332 Punkte im Blockwettkampf Wurf bei den LM in Halle, dabei gelangen ihr gleich vier von fünf möglichen persönlichen Bestleistungen (Kugel 10,55 m, Hürdensprint 15,58 s, Weit 4,56 m, 100 m 14,34 s).

Wechsel an die Sportschule in Halle

Nun schlägt sie ein neues Kapitel ihrer Entwicklung auf, geht ab dem neuen Schuljahr auf die Sportschule in Halle/Saale.

Fakt ist, dass Lara auf die damit zweifelsfrei größer werdenden, kommenden sportlichen Herausforderderungen, auch dank der Erfahrungen in der Corona-Krise, offensichtlich gut vorbereitet ist.