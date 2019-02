Lea Kunert und Johanna Koch beim Mitgas-Hallenwettkampf in Leipzig. Foto: Cornelia Gebert

Ein Nachwuchs-Duo des Stendaler LV hat an einem Wettbewerb in Leipzig teilgenommen.

Stendal l Zwei Athletinnen des Stendaler LV haben in der Altersklasse w9 überaus erfolgreich am 17. Mitgas-Schüler-Hallensportfest in Leipzig teilgenommen.

Austragungsort beeindruckt Nachwuchs

Beeindruckt von der Wettkampfstätte, der Arena Leipzig (auch Austragungsort der Deutschen Meisterschaften der Hallen-Leichtathletik), von einer stimmungsvollen Atmosphäre und einer riesigen Teilnehmerzahl (über 1100 Athleten insgesamt) stellten sich Lea Kunert und Johanna Koch den zahlreichen Gegnern. Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich Lea Kunert die Goldmedaille im 600-Meter-Lauf in schnellen 2:12.17 Minuten.

Im 50-Meter-Sprint belegte sie mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 8.57 Sekunden den achten Platz.

Koch mit persönlicher Bestleistung

Auch Johanna Koch erlief im 50-Meter-Sprint eine neue persönliche Bestleistung von 8.47 Sekunden und erreichte damit einen tollen fünften Platz.

Den 600-Meter-Lauf beendete Johanna mit dem neunten Platz in 2:29.43 Minuten.

Im Weitsprung erkämpfte sich Johanna im stark besetzten Teilnehmerfeld mit 3,34 Meter den vierten Platz, während Lea mit 3,20 Meter auf den zehnten Platz sprang.

Ebenfalls Platz zehn erreichte Lea im Medizinballstoßen (4.50 Meter). Hier belegte Johanna mit gewerteten 4.50 Meter den neunten Platz. Aufgrund einer für sie unverständlichen Wettkampfwertung wurde ihr der Sprung auf einen Medaillenplatz verwehrt.

Lerneffekt sehr groß

Insgesamt war es für beide Stendal Mädchen ein spannender und erfolgreicher Wettkampftag. Sie haben viel gelernt.