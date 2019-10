Die Preisträger im Wettbewerb "Sterne des Sports" 2019 im Bundesland Sachsen-Anhalt stehen fest. So wurde unter anderem der 1. Boxclub Al...

Magdeburg l In feierlichem Rahmen in der Staatskanzlei verliehen die Veranstalter, die Volksbanken Raiffeisenbanken in Sachsen-Anhalt und der LandesSportBund Sachsen-Anhalt, zusammen mit Holger Stahlknecht, Minister für Inneres und Sport, für das Bundesland Sachsen-Anhalt in Magdeburg die Preise an die Sieger.

Projekte finden großen Zuspruch

Mit dem „Großen Stern des Sports“ in Silber 2019 ausgezeichnet wurde der 1. Boxclub Altmark Stendal für sein Sozialprojekt für Gewaltprävention. Der 1. Boxclub Altmark Stendal genießt in seiner Heimatstadt einen exzellenten Ruf. Das liegt nicht nur daran, dass mit Yoan Pablo Hernández ein ehemaliger Box- Weltmeister hier als Trainer arbeitet, sondern an Initiativen wie „Boxen gegen Gewalt und Mobbing – ein Sozialprojekt für Gewaltprävention“.

Kinder und Jugendliche aus verschiedensten Herkunftsländern lernen beim Boxtraining, dass es auf die Gemeinschaft ankommt. Das Boxen bietet ihnen Gelegenheit, Aggressionen abzubauen, ohne Gewalt auszuleben. Neben dem Sport gibt es viele persönliche Gespräche und Trainingseinheiten zu Sozialkompetenz, Kommunikation oder Psychomotorik. Inzwischen sind intensive multikulturelle Freundschaften entstanden.

Ehrung durch prominente Jury

Dieses Projekt fand die hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Vertretern des Landes Sachsen-Anhalt, des LandesSportBundes, der Volksbanken Raiffeisenbanken sowie Journalisten besonders überzeugend und hat die Maßnahme unter allen eingereichten Bewerbungen zum Gewinner vom „Großen Stern des Sports“ in Silber und damit zum diesjährigen Sieger im Bundesland Sachsen-Anhalt erklärt. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert.

Zu den ersten Gratulanten an Trainer Christoph Schlender, der die Stendaler Delegation anführte, gehörten neben Bankvorstand Ingo Freidel die Laudatoren Holger Stahlknecht, Minister für Inneres und Sport, Beate Lyga Vorstandsmitglied der Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG, als Vertreterin der genossenschaftlichen Bankengruppe in Sachsen-Anhalt sowie Dr. Petra Tzschoppe, Vizepräsidentin des LandesSportBunds Sachsen-Anhalt. Sie nahmen zusammen die Ehrungen vor. Unterstützt wurden sie dabei von Silke Renk-Lange, Olympiasiegerin im Speerwurf 1992 aus Halle. Durchs Programm führte Frauke Rauner (radio SAW).

Qualifikation für den Bundeswettbewerb

Für den 1. Boxclub Altmark Stendal geht der Wettbewerb nun auf Bundesebene weiter. Der Verein wird das Bundesland Sachsen-Anhalt bei der Vergabe vom „Großen Stern des Sports“ in Gold und der weiteren Sterne in Gold vertreten. Diese werden am 21. Januar 2020 von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin verliehen.

Die Preisträger:

1. Platz (2.500 Euro): 1. Boxclub Altmark Stendal e. V., ausgezeichnet für die Initiative „Boxen gegen Gewalt – ein Sozialprojekt für Gewaltprävention“, begleitet von der Volksbank Stendal eG

2. Platz (1.500 Euro): Kneipp-Verein Magdeburg e. V., ausgezeichnet für das Inklusions-Sportevent „Down-Sport in Magdeburg“, begleitet von der Volksbank Magdeburg eG

3. Platz (1.000 Euro): Reitverein cavalleria e. V., aus Mücheln für die Aktion „Mit Pferden für Menschen“, begleitet von der Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG

Förderpreis (500 Euro): Harzer Schwimmverein 2002 Wernigerode e. V., ausgezeichnet für das Angebot „Förderung des Breitensports durch Inklusion und Integration“, begleitet von der Harzer

Förderpreis (500 Euro): SC Germania Kroppenstedt 1993 e. V., ausgezeichnet für sein traditionelles Kinder- und Sommerfest, begleitet von der Volksbank Börde-Bernburg eG

Volksbank eG

Förderpreis (500 Euro): Sportverein Halle e. V., ausgezeichnet für die Maßnahme „Die Wilden Frösche“, begleitet von der Volksbank Halle (Saale) eG