Beate Goroncy, Birgit Seeber, Sabine Lange, Bärbel Grammig, Monika Hundt und Heidi Schimmelpfennig spielen in der Ostliga. Foto: Kai Stephan

Mit frisch sanierten Tennisplätzen und großer Begeisterung startet die SG Einheit Stendal in die Freiluftsaison.

Stendal l Reges Treiben herrschte in den vergangenen Tagen im Tennispark der SG Einheit Stendal.

Dabei war schweißtreibende Arbeit nicht nur auf dem Tennisplatz zu erblicken, sondern auf der gesamten Anlage. Mit viel Fleiß und Engagement hat der mitgliederstärkste Verein der Region das heutige Familienfest zur Saisoneröffnung vorbereitet. „Ein großen Dank an alle Mitglieder, die in den zurückliegenden Wochen tatkräftig mitgeholfen haben“, lobt Detlef Hundt als Vorsitzender den großen Einsatz.

Einheit mit 22 Mannschaften im Spielbetrieb

Gewappnet zeigt sich der rund 230 Mitglieder zählende Verein auch für den anstehenden Start in die Punktspielsaison. Mit 22 Mannschaften, die sich in elf Erwachsenen- sowie elf Jugendmannschaften aufteilen, stellt der Verein traditionell eine große Anzahl an Teams. „Damit liegen wir hinter dem 1. TC Magdeburg landesweit auf Platz zwei“, weiß Hundt zu berichten.

Bilder Amy Marscheider Foto: Kai Stephan



Katja Böttcher Foto: Kai Stephan



Michael Seeber Foto: Kai Stephan



Logo der SG Einheit Stendal. Foto: Verein



Ostliga-Damen 50 mit personellen Sorgen

Aus der breiten Masse stechen besonders die Damen 50 hervor. In der überregionalen Ostliga hat sich das Team um Bärbel Grammig zwar nach zwei Spielzeiten etabliert, doch personelle Sorgen plagen das Aushängeschild des Vereins. „Der Klassenerhalt wäre ein Erfolg“, unterstrich der SG-Chef.

Herren 30 sind ambitioniert

Große Hoffnungen setzt Hundt auf die neuformierte Herren 30, die in der Landesoberliga spielt. „Die Mannschaft hat das Potenzial, um den Landestitel mitzuspielen“, bescheinigt der Vorsitzende dem Team große Ambitionen. Der Kader besticht vorwiegend durch seine Ausgeglichenheit, kann im vorderen Bereich aber durch die befreundeten tschechischen Gastspieler ergänzt werden. Erfreulich ist auch, dass die Salzwedeler Tenniscracks um Ramon Dammert neu im Team sind. „Das erste Heimspiel gegen den TC Wernigerode II wird richtungsweisend sein“, blickt Hundt voraus.

Kleinere Brötchen werden bei den ersten Herren um Kapitän Philipp Wille gebacken. Nach dem Abgang von Daniel Ferl zum TC Halle 94 wird der Klassenerhalt im Vordergrund stehen.

Den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesoberliga haben sich die Damen 40 sowie die Herren 50 auf die Fahnen geschrieben. Während die Hill und Co. in der Staffel favorisiert sind, ist das Unterfangen bei den Herren 50 schwieriger. „Dort sehe ich drei bis vier Vereine, die um den Aufstieg mitspielen“, prognostiziert der Einheit-Chef.

Nachwuchsarbeit im Fokus

Ein großes Augenmerk legt die SG Einheit auf die Jugendarbeit. Mit Erfolg, denn seit Jahren schafft es der Verein nicht nur Kinder und Jugendliche für die Punktspiele zu begeistern, sondern auch Talente auszubilden. Die Kooperation mit der Tennisschule Magdeburg um A-Lizenztrainer Jaroslav Visek trägt Früchte, wie die jüngsten Erfolge von Amy Marscheider oder Zoé Leider beweisen.

Neben dem leistungsorientieren Training ist auch die breite Masse wichtig. „Wir wollen viele Kinder für unseren Sport begeistern“, so Jugendleiterin Birgit Seeber. Mit den U18-Juniorinnen, den U14 Junioren und zwei U12-Mixed Teams werden gleich vier Mannschaften in der Jugendliga vertreten sein. Potenzial auf einen Titel sieht Seeber auch in der U10, um Zoé Leider und Stella Sandrock.