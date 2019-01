In Halle-Queis findet der zweite Teil der Nachwuchslandesmeisterschaften statt.

Halle/Stendal l Nicht nur bei den Australian Open in Melbourne wird am Finalwochenende „großes Tennis“ erwartet.

Auch im First Service Tennispark in Halle-Queis erwarten die Verantwortlichen des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt eine ansprechende Fortsetzung der Nachwuchs-Landesmeisterschaften. Beim zweiten Teil des Championats unter dem Hallendach wird der neue Titelträger in den Altersklassen der U10 und U14 männlich/weiblich gesucht.

Einheit meldet vier Teilnehmer

Unter den 30 gemeldeten Nachwuchscracks haben mit Zoé Leider, Nils Klinke, Stella und Colin Sandrock (alle SG Einheit Stendal) insgesamt vier Sportler aus dem Bereich Altmark gemeldet. Im kleinen Teilnehmerfeld der U10 weiblich werden Zoé Leider und Stella Sandrock um die Medaillen kämpfen.

Als ungesetzte Spieler im teilnehmerstärksten Feld der U14 männlich, insgesamt 16 Sportler meldeten, werden für Nils Klinke und Colin Sandrock bereits im Achtelfinale schwere Partien anstehen.

Für die Konkurrenzen der U14 weiblich und U10 männlich meldete kein Akteur aus der Altmark.