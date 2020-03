Die jüngsten Basketballer der PSG Luchse haben ein kleines Stück Wernigeröder Sportgeschichte geschrieben.

Wernigerode l Der BVSA-Kids-Cup der Altersklasse U 8 war das erste Kinderturnier der Vereinsgeschichte.

BVSA-Kidscup in der U8

Die Postsportgemeinschaft Wernigerode hatte im Vorjahr mit den PSG Luchsen den Basketball in der „Bunten Stadt am Harz“ wieder aufleben lassen. Mit dem BVSA-Kidscup in der Altersklasse U8, der am 7. März noch vor den erkennbaren Auswirkungen des Coronavirus in Wernigerode ausgetragen wurde, führte die PSG Wernigerode nun ihr erstes Kinder-Basketballturnier seit der Gründung des Vereins 1951 durch.

In der Trainings- und Spielstätte der kleinen Luchse traten insgesamt fünf Teams aus Sachsen-Anhalt und Sachsen an, darunter namhafte Mannschaften aus Halle, Chemnitz und Bitterfeld. Für den Gastgeber reichte es bei der Premiere zu einem umjubelten zweiten Platz. Durch einen Korberfolg in letzter Sekunde mussten sich die PSG Luchse dem Tagessieger aus Halle geschlagen geben.

Um die Leistung aller mitspielenden Kinder zu honorieren, hatten sich die Verantwortlichem um Luchse-Trainer Kai Nagler noch eine besondere Überraschung einfallen lassen. Jedes Kind bekam zum Abschluss des Turniers, unabhängig von der Platzierung seiner Mannschaft, noch eine ganz individuelle Ehrenurkunde. „Wir wollten nicht wie gewohnt nur die Erstplatzierten Mannschaften belohnen“, freute sich Kai Nagler über die vielen glücklichen Kinderaugen.

Die PSG Luchse suchen weiterhin Nachwuchs für ihre Mannschaften im Altersbereich der U8 und U10. Kinder zwischen sieben und zehn Jahren können nach Ende der Einschränkungen der Corona-Krise immer donnerstags 16:30 Uhr zum Schnuppertraining in der Kohlgartenhalle Wernigerode vorbei kommen.