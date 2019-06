Der TSV Wasserleben muss in der kommenden Saison zurück in die Harzliga. Symbolfoto: Rainer Sturm/pixelio.de

Der TSV Wasserleben unterliegt dem SV Grün-Weiß Hasselfelde mit 2:5 und muss in der kommenden Saison zurück in die Harzliga.

Wasserleben l Das „Finale“ um den Klassenerhalt in der Harzoberliga hat der TSV Wasserleben gegen den SV Grün-Weiß Hasselfelde mit 2:5 verloren. Damit müssen die Wasserlebener nach nur einer Spielserie wieder zurück in der Harzliga.

Beide Teams starteten mit viel Elan in die Partie. Gastgeber Wasserleben war dabei allerdings personell nicht in Bestbesetzung. „Ich hatte nur elf Spieler zur Auswahl, da der Rest bereits im Urlaub war. Dementsprechend gestaltete sich auch das komplette Spiel“, kritisierte TSV-Trainer Thomas König.

Dabei ging es gut los für die Wasserlebener. Schon gleich zu Beginn spielten sie zwei sehr gute Chancen heraus, die aber nicht verwandelt wurden. Nach einer Ecke, die den Ball vor das Gastgebertor brachte, schaffte es schließlich Alexander Pook diesen ins Netz zu schießen und damit die Oberharzer mit 1:0 in Führung zu bringen. Bereits vier Minuten später gelang es nach einer scharfen Hereingabe Markus Roda durch die Verteidigung des SVH zu brechen, der auch gleich abzog. Allerdings wurde der Schuss von Sven Rittweger blockiert, doch der Ball prallte von Rittweger ab und trudelte ins Hasselfelder Tor was den Ausgleich zum 1:1 brachte.

Gäste stellen Weichen frühzeitig auf Sieg

Das ließen sich die Gäste jedoch nicht lange gefallen und schon in der 15. Minute erhöhten sie durch Christian Hoffmann zum 2:1. Kurz vor der Pause setzten sich die Hasselfelder Fußballer mit einem Tor von Sebastian Teege (39. Minute) mit zwei Treffern Vorsprung ab und so ging es mit einem 1:3-Rückstand aus Sicht des TSV in die Kabine. „Da haben wir den Ball im Mittelfeld ganz unnötig vertändelt und wurden ausgekontert was dann zu diesem Ergebnis führte“, erklärte König den dritten Gegentreffer.

Schon kurz nach dem Wiederanpfiff flankten die Hasselfelder direkt auf das Gastgeber-Tor, wo Keeper Jörg Büttner den Ball in Empfang nahm, dieser aber durch seine Hände fiel und Sebastian Teege genau vor dir Füße. Eiskalt schob dieser ins verwaiste Wasserlebener Tor ein. Dadurch ließen Kräfte und Moral beim TSV erkennbar nach, wodurch es den Gästen nur zehn Minuten später durch eine Bogenlampe von Leon Clemens gelang, auf 5:1 zu erhöhen.

TSV steigt ab

Nach einem Doppelpass von Eric Leßmann und David Tamke kam der Ball wieder vor das SVH-Tor, wo dieser von Leon Clemens abprallte und ins Netz ging (84. Minute) und so blieb es beim 2:5-Endstand.

„Das Ergebnis ging im Großen und Ganzen in Ordnung für mich. Hätten mir mehr Männer zur Verfügung gestanden, hätten wir auch besseren Fußball abgeliefert“, gab sich König geschlagen. So heißt es für den TSV nach nur einen Saison im Oberhaus des Kreises wieder zurück in die Harzliga, um dort neu anzusetzen. Das Team bleibt auch bis auf Eric Leßmann zusammen. Er geht zurück zum FSV Grün-Weiß Ilsenburg, um dort künftig bei den Alten Herren oder in der zweiten Mannschaft zu spielen. „Für uns war das Jahr in der Oberliga eine Chance, die wir unbedingt mitnehmen wollten. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, die wir im nächsten Jahr umsetzen werden“, so Wasserlebens Coach König abschließend.

Statistik

TSV 09 Wasserleben: Büttner - Dziergwa, Feuerstack, Kaiser, Komor, Nehrkorn, Hoffmeister, Leßmann, Tamke, Roda, Göpel;

SV Grün-Weiß Hasselfelde: Wedlich - Heyer, Rittweger, Schulz, Schächtel (66. Steven Hoffmann), Clemens, Reinsdorf, Cajus, Christian Hoffmann (60. Witticke), Pook, Teege;

Torfolge: 0:1 Alexander Pook (5.), 1:1 Eigentor (9.), 1:2 Christian Hoffmann (15.), 1:3 Sebastian Teege (39.), 1:4 Sebastian Teege (48.), 1:5 Leon Clemens (57.), 2:5 Eigentor (84.);

Schiedsrichter: Uwe Wille (Dingelstedt);

Zuschauer: 38