Traditionell wurde die neue Verbandsliga-Spielzeit 2019/20 am Freitagabend von den beiden Aufsteigern eröffnet.

Wernigerode l Im Weißenfelser Stadtstadion standen sich der heimische SSC als Meister der Süd-Staffel und der FC Einheit Wernigerode als Staffelsieger des Nordens gegenüber. Deutlich mehr als 200 Zuschauer wollten sich das nicht entgehen lassen. Am Ende setzten sich die Hausherren durch und sind erster Spitzenreiter der neuen Saison. Der FC Einheit steht dagegen zunächst ganz unten im Tableau.

Bereits in der achten Spielminute legte Carlo Purrucker vor und schoss seinen SSC in Front. Nur zehn Minuten später legte Sebastian Petrick den zweiten Treffer nach, so dass sich Wernigerode zur Pause mit 0:2 in Rückstand sah. Während die Hasseröder in den Schlussminuten in der Offensive alles daran setzten, nochmal zu verkürzen, erwischte ein SSC-Konter abgeschlossen von Isaque Benjamin Dias die Einheit in der 85. Minute eiskalt. In der Nachspielzeit machten die Hausherren dann den Endstand und damit den Auftakt perfekt.

Fiedler über Auftakt verägert

Einheits neuer Trainer Marko Fiedler zeigte sich auch zwei Tage danach noch enttäuscht, vor allem über das Ergebnis. Warum? „Weil wir nicht die schlechtere Mannschaft waren, wir haben einfach saudumme Gegentore geschluckt. Wir waren in Weißenfels zu Beginn nicht so präsent wie wir uns das gewünscht und vorgenommen hatten.“

Die Hasseröder zeigten etliche Fehlpässe, die Zweikampfführung war ausbaufähig und dem Gegner wurde einfach zu viel Raum gelassen. „Diese Dinge hatten wir vorher angesprochen, auch in der Vorbereitung“, so Fiedler etwas frustriert, „das gilt es schnellstmöglich abzustellen“. Im Test gegen Wacker Nordhausen II (0:4), das als Oberligist sicher stärker einzuordnen ist als Weißenfels, hatte Einheit auch schon zu viele Gegentore kassiert.

Beim 1:0 und 2:0 bekam Wernigerode keinen Zugriff auf den Gegner, im Strafraum ging das Tackling verloren. Eine schlimme Fehlerkette gab es beim zweiten Gegentreffer: Die Hasseröder hatten die Kugel schon erobert, spielten sie dann dem Gastgeber aber direkt in die Füße. „Das waren viel zu einfach Gegentore“, so Fiedler.

Nach der Pause war der Anschluss möglich, Wernigerode fehlte es an Kaltschnäuzigkeit. Fiedler stellte vom 4-4-2 um auf die offensivere 4-3-3-Variante, mit Alex Kopp als Taktgeber. Einheit riskierte viel, öffnete dem Gegner so Räume, die Gefahr weiterer Gegentore war groß. Trotzdem kam auch die Gäste-Elf zu Chancen (Wersig, Wipperling-Brendle, Rentz). In der Schlussphase liefen die Harzer dann doch noch in Konter und kassierten zwei weitere Tore des SSC. „Der Willen war da“, so der Coach, „und doch gilt es diese Niederlage schnellstmöglich aus den Köpfen zu kriegen“.

Statistik

FC Einheit Wernigerode: Helmstedt - Braitmaier, Wersig, Galeza, Kanter, Günther, Blecker, Stammer (63. Kopp), Wipperling-Brendle, Rentz, N. Schmidt;

Torfolge: 1:0 Carlo Purrucker (8.), 2:0 Sebastian Petrick (18.), 3:0 Isaque Benjamin Dias (85.), 4:0 Andrii Zozulia (90.);

Schiedsrichterin: Josefin Reinsch (Magdeburg);

Zuschauer: 239.