Eine der Benneckensteiner Mannschaften im Jahr 1975 in Stralsund. Foto: privat

Prellball ist der „kleine Bruder“ des Faustballs. Dieser wurde in Benneckenstein erfolgreich gespielt.

Benneckenstein l In Benneckenstein anfangs von den Turnern als Ausgleich gespielt, entwickelte sich das Prellballspiel Mitte der 1960-er Jahre zu einem landesweiten Turniersport. 1979 wurde der Prellball auf Betreiben der Oberharzer dem Faustballverband der DDR angegliedert und führte von da an ein Punktspielsystem mit jährlichen DDR-Bestenermittlungen durch.

1981: Doppelerfolg in Wittstock

Die größten Erfolge der stets auf den ersten Plätzen rangierenden BSG Aufbau waren der Doppelerfolg zur 2. DDR-Bestenermittlung 1981 in Wittstock sowie der Gewinn des Hartenfelspokals 1979 in Torgau. Auf dem nebenstehenden Foto posieren zwei der drei teilnehmenden Benneckensteiner Männermannschaften 1975 in Stralsund. Von links sind Lutz Hartung, Reinhard Rittweger, Kurt Klapproth, Andreas Schuchard, Jürgen Kohlrausch, Wolfgang Fettin und Dietmar Wedler zu sehen. Der Sportfreund im gestreiften Jersey aus Stralsund ist der Schiedsrichter der Partie. Trainer war damals Heinz Röhse.

Die Tradition lebt weiter: Bis heute wird in Benneckenstein erfolgreich Prellball gespielt. Die vor vier Jahren neu erbaute Turnhalle bietet dafür entsprechend beste Trainingsmöglichkeiten.

Als weitere damalige Harzer Vertreter sind die Mannschaften von Lok Blankenburg zu nennen.