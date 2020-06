Nun steht offiziell fest, dass die Saison 2019/20 auf Beschluss des außerordentlichen Verbandstages des FSA zum 30. Juni 2020 ausläuft.

Wernigerode l Die Aufsteiger werden auf Landesebene nach der Quotienten-Regelung ausgemacht. Auch der KFV Harz hat sich für dieses Szenario ausgesprochen. Der SV Grün-Weiß Rieder, zum Zeitpunkt des Abbruchs Tabellenführer der Harzoberliga, wird von seinem Aufstiegsrecht zur Landesklasse jedoch keinen Gebrauch machen.

Rieder möchte nicht aufsteigen

„Nach reiflicher Überlegung und einigen Sitzungen mit Mannschaft und Vorstand ist Grün-Weiß Rieder zu dem Entschluss gekommen, nicht in die Landesklasse aufzusteigen“, erklärte André Meißner im Namen des Vereins. Als Begründung führen die Grün-Weißen diverse Gründe auf: „Ein Grund davon ist, dass man nicht weiß, ob man auch nach den immerhin noch elf ausstehenden Spielen noch Tabellenführer gewesen wäre. Dazu kommt, dass es sich durch den vorzeitigen Abbruch der Saison und dem Ausbleiben einer Meisterehrung und Meisterfeier für viele nicht wie eine ,richtige‘ Meisterschaft oder ein ,richtiger‘ Aufstieg anfühlt. Desweiteren ist der Kader momentan zu klein, um in 30 Spielen das Abenteuer Landesklasse durchzuhalten.“

Zudem führt der Vorstand auch einen finanziellen Aspekt auf. „Höhere Kosten und weniger Einnahmen durch den Wegfall der Derbys. Das muss gerade nach der Corona-Krise alles zu stemmen sein“, heißt es in der Pressemitteilung. „Auch durch die Absage des Rockharz-Festivals, einem Partner, den wir im Gegenzug auch als Mannschaft unterstützen, gehen Einnahmen verloren“, ergänzte André Meißner.

Spieler tragen diese Entschei­dung mit

Nach längerem Abwägen der Situation ist diese Entscheidung gemeinsam mit der Mannschaft getroffen wurden, worauf der Vorstand einen großen Wert gelegt hat: „Es war eine schwere Entscheidung und alle Verantwortlichen haben sich diese nicht leicht gemacht. Aber eine Entscheidung muss nun mal getroffen werden. Wichtig war dabei, dass auch alle Spieler die Entscheidung mittragen und dem Verein weiterhin zur Verfügung stehen.“

Da dieses Signal aus dem Team kam und Rieder bereits mit den ersten Neuzugängen Kontakt aufgenommen hat, werden die Grün-Weißen wohl auch in der nächsten Saison wieder eine gute Rolle in der Harzoberliga einnehmen.

Ilsenburger Reserve hat Interesse

In puncto Landesklasse-Aufstieg liegt der Spielball nun beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Der Aufsteiger steht im aktuellen Tableau zwar nur auf Rang vier, würde mit Wertung nach Quotienten-Regelung allerdings einen Sprung auf Platz zwei machen. Wie der Harzer Sportkurier in Erfahrung bringen konnte, hat sich die Mehrheit der Mannschaft für einen Aufstieg ausgesprochen. Die letzte Entscheidung liegt nun beim Vorstand, zumal bei diesem Schritt auch finanzielle Aspekte und das erhöhte Kontingent an zu stellenden Schiedsrichtern zu berücksichtigen ist.