Der Blankenburger FV und FC Einheit Wernigerode haben Heimspiele. Dabei soll bei beiden ein Sieg herauskommen.

Blankenburg l Die Landesliga Nord ist spannend wie lange nicht mehr. Gleich mehrere Teams kämpfen um den Meistertitel.

Eine Mannschaft davon ist der FC Einheit Wernigerode (4.). Am kommenden Sonnabend bekommt der FC Einheit Besuch vom SV Irxleben. Die Gäste rangieren derzeit als Tabellenzehnter etwas hinter ihren Erwartungen. Die Rand-Magdeburger haben aber zu den Abstiegsplätzen ein Polster und sollten mit dem Gang in die Landesklasse nichts zu tun haben. Das Team von Noch-Trainer Thomas Sauer konnte das letzte Spiel gegen den Blankenburger FV gewinnen und wird auch im Harz das Feld nicht kampflos her schenken. „Spiele gegen den SVI sind immer eine enge Kiste gewesen“, erinnert sich Einheit-Teamleiter Jens Strutz-Voigtländer, „dennoch konnten wir in den letzten Spielen genügend Selbstvertrauen tanken, um mit breiter Brust aufzulaufen. Wir haben den Abstand nach oben verringert und jetzt ist alles wieder in unserer Hand. Wir dürfen auf keinen Fall nachlassen. Für uns zählt nur ein Sieg“. Personell gibt es keine Veränderungen.

Das beste Rückrundenteam

Ebenfalls Heimrecht genießt der Blankenburger FV (8.). Die Blütenstädter bekommen es mit dem besten Rückrundenteam, dem SSV Havelwinkel Warnau (7.), zu tun. Trainer André Dzial rechnet mit einer schweren Aufgabe, auch weil weiterhin viele Spieler fehlen.

Zablinski, Fabich, Eggert und Both sind verletzt oder berufsbedingt nicht an Bord. Kapitän Pinta sitzt eine Gelb-Sperre ab. Krumnow steht dem Team dagegen wieder zur Verfügung. Trotz der Ausfälle will sich der BFV von einer anderen, einer besseren Seite als zuletzt beim SV Irxleben zeigen. „Möglichst ein Punkt soll her“, so Dzial. „Warnau hat 2019 noch kein Spiel verloren, wir wissen also was uns erwartet. Vielleicht gelingt uns aber wie im Hinspiel ein Remis.“

Ilsenburg ohne Niederlage

Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg ist in der Rückrunde auch noch ohne Niederlage, hat aber zwei Partien weniger absolviert. Für die Grün-Weißen kommen jetzt drei schwere Gegner, die Top-Drei der Liga. Auftakt dieser „Wochen der Wahrheit“ ist morgen beim SSV Gardelegen (3.). Es folgen Preussen Magdeburg (1.) und Staßfurt (2.). Teamleiter Jürgen Schröder: „Jedem muss bewusst sein, um was es geht. Grundsätzlich liegen uns aber solche Gegner. Darum gehen wir optimistisch an diese Aufgaben.“

Alle drei Partien starten am Sonnabend um 15 Uhr.

Landesliga Nord

1. MSC Preussen 22 37: 22 45

2. SV 09 Staßfurt 22 39: 27 45

3. SSV Gardelegen 22 48: 18 44

4. Einh. Wernigerode 20 47: 20 41

5. GW Ilsenburg 20 37: 22 36

6. MSV Börde 22 45: 30 35

7. Havelwinkel Warnau 22 39: 35 35

8. Blankenburger FV 22 29: 35 32

9. U. Heyrothsberge 22 49: 45 28

10. SV Irxleben 21 33: 33 27

11. BW Niegripp 21 23: 32 22

12. SW Bismark 21 19: 31 21

13. TSG Calbe 22 29: 51 21

14. VfB Ottersleben 21 24: 46 20

15. Burger BC 22 21: 38 14

16. SG Bernburg 22 16: 50 10