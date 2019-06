Mit einem Heimsieg hat sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gebührend aus der Harzliga 1 verabschiedet und den Auftstieg gesichert.

Spiel der Harzliga 1 in der Kurzstatistik SV Eintracht Osterwieck II – TSV Berßel 19129:3 (5:2) Torfolge: 0:1, 0:2 Marcel Blizil (8., 9.), 1:2, 2:2 Mahmoud Kechma Mansoursbahia (17., 29.), 3:2 Matthias Perle (31.), 4:2, 5:2 Sven Bieling (38., 44.), 6:2 Julius Runge (56.), 7:2 Matthias Perle (65.), 8:2 Leon Gnade (75.), 9:2 Mahmoud Kechma Mansoursbahia (87.), 9:3 Mike Barner (90.); Schiedsrichter: Manfred Böde (Ilsenburg); Zuschauer: 50

Ilsemburg l Auch die Medaillenränge waren schon vor dem letzten Spieltag vergeben. Während der TSV Zilly trotz einer 3:1-Führung einen Punkt in Deersheim abgab, schloss Fortuna Dingelstedt eine ebenso starke Saison mit dem Derbysieg beim bereits feststehenden Absteiger SV Eilsdorf ab.

Ilsenburg II – Fortuna Halberstadt

Beiden Teams war anzumerken, dass es in dieser Partie nach der bereits entschiedenen Meisterschaft um nichts mehr ging. Dennoch bestimmte die Ilsenburger Reserve – obwohl sie drei Leistungsträger an die erste Mannschaft abgeben musste – über weite Strecke das Geschehen und legte den größeren Siegeswillen an den Tag. Das frühe 1:0 von Niclas Bollmann nach Eingabe von Jonas Langer spielte den Ilsenburgern in die Karten (3.). Nur sieben Minuten später legten die Gastgeber den zweiten Treffer nach, diesmal trug sich Jonas Langer mit einer leicht abgefälschte Flanke in die Torschützenliste ein. Während die Gastgeber in der Folge mit ihren Schüssen in die zweite Etage zielten (Bollmann, Maik Eggert, Moritz Lange), hatte die Fortuna durch einen Lattenschuss die erste hochkarätige Möglichkeit (28.). Kurz vor der Pause machten die Grün-Weißen den Sack zu, Maik Eggert ließ sich die Chance freistehend nach Eingabe von Bartosz Dzieciol nicht nehmen (44.).

Die ersten Akzente nach Wiederanpfiff waren dem eingewechselten Danny Thomas vorbehalten, der erst selbst knapp verzog (50.) und wenig später Niclas Bollmann bediente, der über‘s Tor schoss (59.). Die Fortuna hatte fast im Gegenzug den Ehrentreffer auf dem Fuß, der Schlusspunkt war jedoch dem Meister vorbehalten. Mit einem Kopfball unter die Latte schnürte Niclas Bollmann den Doppelpack und stellte den 4:0-Endstand her (73.). Kurz darauf wurde auf der Ersatzbank schon begonnen, die Aufstiegs-Shirts zu verteilen. Der Pokalübergabe durch Staffelleiter Kai-Uwe Heuser und dem stellvertretenden Spielausschuss-Vorsitzenden Hansi Kunze ließ die Elf um Trainer Marcel Reuß dann reichlich Bier- und Sektduschen folgen.

Bilder Staffelleiter Kai-Uwe Heuser überreicht FSV-Kapitän Sven am Ende den Meisterpokal. Foto: Ingolf Geßler



Trainer Marcel Reuß bekommt von seiner Mannschaft die obligatorische Bierdusche. Foto Ingolf Geßler



Statistik

Torfolge: 1:0 Niclas Bollmann (3.), 2:0 Jonas Langer (10.), 3:0 Maik Eggert (44.), 4:0 Niclas Bollmann (74.);

Schiedsrichter: Carsten Gacksch (Aspenstedt);

Zuschauer: 45

TSV 1912 Deersheim – TSV Zilly 3:3

Für beide Teams ging es im letzten Spiel kaum noch um etwas, passend zu den Temperaturen hatte die Partie streckenweise auch den Charakter von Sommerfußball. „Wenn wir schnell und direkt Fußball gespielt haben, waren wir das bessere Team, haben wir es mit langen Bällen probiert, kam wenig dabei herum. Und wieder einmal haben wir zu viele Torchancen ausgelassen“, sah Zillys Trainer Olaf Hausmann die 90 Minuten als ein Spiegelbild der Saison. Mit sehr gut herausgespielten Angriffen, abgeschlossen von Tobias Fichtner (19.), Felix Rönnecke (25.) und Daniel Harsdorf (38.), schossen seine Mannen eine scheinbar beruhigende 3:1-Pausenführung heraus. Der ehemalige Zillyer Marcel Brasche hatte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer erzielt (26.), die Gäste im Gegenzug gute Möglichkeiten für eine höhere Führung vergeben.

Dies rächte sich nicht zum ersten Mal im Verlauf der Saison, denn nach Wiederanpfiff kämpfte sich der TSV Deersheim mit viel Einsatzwillen zurück. „Wir haben uns scheinbar schon zu sicher gefühlt, der Gegner hat sich dagegen noch einmal richtig reingehängt“, so Olaf Hausmann. So glichen die Gastgeber durch Christian Huchel (77.) und Hendrik Schulz (90.) noch zum 2:2 aus, bei beiden Gegentoren leisteten die Zillyer nur Geleitschutz. „Am Ende haben wir zwei Punkte liegen gelassen, dennoch bin ich mit der Saison sehr zufrieden“, betonte Gästecoach Hausmann. Die Deersheimer jubelten nach Abpfiff über den Punktgewinn, der sie in der Tabelle noch um einen Rang auf Platz acht klettern ließ.

Statistik

Torfolge: 0:1 Tobias Fichtner (19. Foulelfmeter), 0:2 Felix Rönnecke (25.), 1:2 Marcel Brasche (26.), 1:3 Daniel Harsdorf (38.), 2:3 Christian Huchel (77.), 3:3 Hendrik Schulz (90.);

Schiedsrichter: Nick Strübig (Ilsenburg);

Zuschauer: 85.

SV Eilsdorf 1958 – Fortuna Dingelstedt

Beide Mannschaften lieferten sich ein faires Derby, in dem sich trotz der sommerlichen Temperaturen und bereits feststehenden Abschlussplatzierungen nichts geschenkt wurde. Die Partie begann mit einigen gute Chancen auf beiden Seiten, die beiden Torhüter Christoph Reilecke (Eilsdorf) und Markus Planitzer (Dingelstet) reagierten aber immer wieder glänzend. So dauerte es eine halbe Stunde, ehe die favorisierten Dingelstedter in Führung gingen. Nach einem Ballverlust der Eilsdorfer im Mittelfeld wurde André Eggert geschickt. Den Querpass des Torjägers setzte Niels Löhr aus Nahdistanz an den Pfosten, den zurückspringenden Ball stocherte er zum 0:1 über die Linie. Paul Neufeld kam beim Versuch zu Klären einen Schritt zu spät. Noch vor der Pause legte die Fortuna nach, im Anschluss an einen Eckball bekam Stefan-Pascal Klaus an der Strafraumgrenze zu viel Zeit und Platz und versenkte die Kugel im Eilsdorfer Gehäuse (37.).

Nach der Pause gab es auf beiden Seiten viele Ungenauig­keiten, Mitte der zweiten Halbzeit bot sich dem Tabellenschlusslicht die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Nach einem Handspiel zeigte Referee Andreas Mauritz auf den Punkt, doch Paul Neufeld scheiterte mit seinem platzierten Schuss am stark reagierenden Markus Planitzer (68.). Stattdessen machte Dingelstedt sechs Minuten später alles klar, André Eggert markierte mit einem Schlenzer aus 15 Metern sein 22. Saisontor. Ein erneuter Elfmeter führte schließlich zum 1:3-Endstand, der zuvor im Strafraum gefoulte Stephan Blume markierte den Eilsdorfer Abschiedstreffer aus der Harzliga.

Statistik

Torfolge: 0:1 Niels Löhr (30.), 0:2 Stefan-Pascal Klaus (37.), 0:3 André Eggert (74.), 1:3 Stephan Blume (77. Foulstrafstoß);

Schiedsrichter: Andreas Mauritz;

Zuschauer: 38;

bes. Vorkommnisse: Paul Neufeld (SV Eilsdorf) scheitert mit Handelfmeter an Markus Planitzer (68.).