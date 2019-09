Kraftvoll zielt Joao Victor Gomes Paranagua (rechts) ab, mit seinem zweiten Hattrick binnen einer Woche hatte der Brasilianer erneut maßgelbichen Anteil am Ilsenburger Sieg. Foto: Manfred Geßler

Den dritten Sieg in Folge hat der FSV Grün-Weiß Ilsenburg in der Fußball-Landesliga eingefahren.

Ilsenburg l Und dieser fiel für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg mit dem 4:1 gegen einen ambitionierten Ummendorfer SV deutlich aus. Die Grundlage dafür schuf erneut Joao Victor Gomes Paranagua, der auch bei seinem zweiten Einsatz mit einem lupenreinen Hattrick brillierte. Mit jetzt zehn Punkten arbeitete sich die Armes-Elf auch in der Tabelle Stück für Stück nach oben.

Beide Teams starteten mit Volldampf in die Partie. Sorgte der Abschluss von Niclas Eheleben noch nicht für Torgefahr (2.), lag auf der Gegenseite der Schuss vom freigespielten Marco Raue nur knapp über der Querlatte (3.). Einen Freistoß von Rodrigo Tschiedel do Prado parierte Felix Löffler (5.). Auch FSV-Torwart Artur Ceglarek konnte sich gegen Eric Strauß auszeichnen, den Nachschuss setzte Felix Krause über das Gehäuse (8.).

Ilsenburg entscheidet Partie früh

Beide Kontrahenten agierten absolut ebenbürtig, bis Justin Habel abzog, Löffler nicht entscheidend klären konnte und Paranagua im Nachsetzen per Kopf für die Führung sorgte (21). Dann ging es ganz schnell. Beim zweiten Treffer tanzte Ilsenburgs Nummer 11 die Abwehr aus (28.). Per Elfmeter sorgte Joao Victor Gomes Paranagua für das 3:0, nachdem er selbst gefoult wurde (31.). Damit gelang dem Brasilianer wie schon in der Vorwoche ein Hattrick, dieses Mal innerhalb von zehn Minuten. Der Drops war im Prinzip nach einer halben Stunde gelutscht.

Kurz vor und nach der Pause wurden Paranagua (39.) und Dawid Lozinski (51.) im letzten Augenblick geblockt. Die Heimelf ließ es nun ruhiger angehen, kam aber trotzdem durch den sehr agilen Yuri Alef dos Santos Souza zu weiteren Chancen (58., 67.). Erst Lozinski nutzte die Vorarbeit von Paranagua zum vierten Torjubel (69.).

Zwischenzeitlich musste Robin Marschke nach einem Disput mit seinem Trainer vom Platz (60.). In freiwilliger Unterzahl – das Wechselkontingent der Ummendorfer war schon zur Halbzeit erschöpft – kombinierten sich die Gäste zum verdienten Ehrentreffer durch Niclas Eheleben (70.). Keeper Löffler verhinderte gegen Christoph Annemüller (73.) und Raue (87.) Schlimmeres. Unsportlichkeiten von Neubauer (89., Gelb-Rot) und Co-Trainer Stürzebecher (89., Rot) setzten den unrühmlichen Schlusspunkt.

Statistik

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: Ceglarek - Camargo, Hentschel, Feller, L.Stötzner (67. Lange), Habel (63. Annemüller), Tschiedel do Prado, Raue, dos Santos Souza, Lozinski, Paranagua (81. Dzieciol);

Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 Joao Victor Gomes Paranagua (21., 29., 31. Foulstrafstoß), 4:0 Dawid Lozinski (69.), 4:1 Niclas Eheleben (71.);

Schiedsrichter: Kay Schröter (Kelbra);

Zuschauer: 148;

bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Philipp Neubauer (89.); Rote Karte gegen Betreuer Jens Stürzebecher (beide Ummendorfer SV, 89.)