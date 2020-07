Seit zehn Tagen steht Fußball-Landesligist Blankenburger FV wieder im Training.

Blankenburg l Das Team um Chefcoach André Dzial bereitet sich intensiv auf die neue Saison vor, einige Veränderungen im Kader und Umfeld stellen die Blütenstädter vor eine große Herausforderung.

Nur weitere zehn Tage ist es her, dass sich die Blankenburger am 3. Juli mit einer Abschlussfeier aus der alten Saison verabschiedet hatten. In seiner bekannten Art ehrte Vereinschef Holger Löffelmann einige Spieler der ersten Mannschaft und verlieh auch den Verantwortlichen eine Auszeichnung für besondere Leistungen. So bekamen beide Trainer Ehrenamtspreise des Bürgermeisters verliehen.

BFV-Präsident richtet Dankeschön aus

Gleichzeitig sagte der BFV-Präsident allen Beteiligten für das Engagement und die Leistungsbereitschaft ein herzliches Dankeschön. „Auch auf diesem Weg bedankt sich der Verein nachträglich bei allen verantwortlichen Ehrenämtern, Spielern, Familien und Freunden für den bedingungslosen Einsatzwillen und die Zuneigung für unseren BFV. Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn bald der Startschuss für die neue Saison fällt, um mit euch allen gemeinsam dem Sportforum wieder Farbe zu verleihen“, so Holger Löffelmann.

Die Abschlussfeier wurde auch zum Anlass genommen, Daniel Ewert zu verabschieden. Der Offensivspieler, in der Vorsaison zusammen mit Martin Zobel bester Torschütze im Team, macht seinen Doktor in Sozialwissenschaften und wird vorerst nicht zur Verfüung stehen. Zudem werden auch Hendrik Neudek und Sebastian Fabich aus privaten und beruflichen Gründen nur noch im Notfall aushelfen, Maximilian Krumnow beginnt im September ein Auslandssemester. „Damit stehen mehrere Leistungsträger zur neuen Saison nicht mehr zur Verfügung“, erwartet Trainer André Dzial eine große Herausforderung.

Veränderungen im Trainerteam

Auch im Trainerteam gab es leichte Änderungen. Der bisherige Co-Trainer Marcel Dittmar coacht künftig als Cheftrainer zusammen mit Henry Neumann und Dennis Reinhardt die zweite Mannschaft, André Dzial wird vom „Co-Spielertrainer“ Philipp Eckert unterstützt.

„Die Mannschaft hat in den ersten Trainingseinheiten eine ordentlichen Eindruck hinterlassen. Unter anderem hat Teamleiter Dominik Hechler eine 64 Kilometer lange Radtour durch den Huy organisiert. Auch bei den Neuzugängen bin sehr zuversichtich, dass sich die Jungs gut in die Mannschaft integrieren“, lobte André Dzial das Engagement der bereits vermeldeten Neuzugänge Carsten Reihl (SC Seeland), Jonas Bochnia (Germania Gernrode) und Lukas Pätznik (SV Darlingerode/Drübeck). Bis zum Punktspielauftakt, der am Freitag, 14. August, mit dem Derby bei Stahl Thale erfolgt, stehen folgende Testspiele an:

Testspiele

Sonnabend, 25. Juli, 15 Uhr:

SV Langenstein (A)

Sonnabend, 1. August, 14 Uhr:

MTV Wolfenbüttel (A)

Dienstag, 4. August, 19 Uhr:

FC Einheit Wernigerode (A)

Sonnabend, 8. August, 15 Uhr:

Germania Olvenstedt (H)