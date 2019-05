Das Kopf-an-Kopf-Rennen im Aufstiegskampf der Fußball-Harzliga, Staffel 1, geht weiter.

Spiele der Harzliga 1 in der Kurzstatistik TSV Berßel 1912 – Grün-Gelb Ströbeck3:6 (1:3) Torfolge: 0:1 Christian Knuth (9.), 0:2 Enrico Stöcklein (12.), 1:2 Marcel Blizil (28.), 1:3, 1:4 Justin Raulf (45., 53.), 1:5 André Grümmer (70.), 2:5 Marcel Blizil (74.), 3:5 Nico Schulz (76. Eigentor), 3:6 Andre Grümmer (81.); Schiedsrichter: Frank Golla (Hessen); Zuschauer: 44. Fortschritt Veckenstedt – FSV 1920 Sargstedt0:0 Tore: Fehlanzeige; Schiedsrichter: Florian Mummert (Halberstadt); Zuschauer: 53. Nachtrag vom 1. Mai: Olympia Schlanstedt II – SV Eilsdorf 19584:0 (0:0) Torfolge: 1:0 Stephan Hlady (48.), 2:0 Tobias Kosinski (66.), 3:0 Tobias Kosinski (72.), 4:0 Rene Stoffregen (74.); Schiedsrichter: Jan Kriesche (Thale); Zuschauer: 55. SG Germania Rohrsheim – Fortschritt Veckenstedt3:2 (2:1) Torfolge: 1:0 Toni Torbahn (4.), 1:1 Marcus Alisch (25.), 2:1 Toni Torbahn (27.), 3:1 Claas Hanika (55.), 3:2 Kevin Laukamp (57. Eigentor); Schiedsrichter: Carsten Gacksch (Aspenstedt); Zuschauer: 69.

Schauen l Der TSV Zilly behauptete mit einem 2:1-Erfolg bei Eintracht Osterwieck II die Tabellenspitze, der FSV Ilsenburg II folgt mit zwei Punkten und einem Spiel weniger auf Rang zwei. Auch Fortuna Dingelstedt bleibt mit einem klaren 5:2-Sieg gegen Deersheim in Lauerstellung. Im Tabellenkeller dürfte der Abstieg des SV Eilsdorf nach dem Ströbecker Auswärtssieg in Berßel nicht mehr abzuwenden sein.

Eintracht Osterwieck II – TSV Zilly 1:2 (1:1). Das Nachbarschaftsduell beim Tabellenvierten wurde für Zilly die erwartet schwere Hürde. Der TSV fand nur schwer in die Partie, auch weil er kaum mit dem kleinen Platz in Schauen zurecht kam. Immer wieder wurde der Ball zu lange gehalten, statt ihn schnell und direkt durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Das von vielen Zweikämpfen geprägte Geschehen spielte sich überwiegend zwischen den Strafräumen ab, Chancen waren Mangelware.

Erste hochkarätige Chancen

Mit der ersten guten Möglichkeit ging Zilly dann gleich in Führung. Nach guter Kombination über Tobias Fichtner und Kevin Bomeier setzte Daniel Harsdorf den Ball aus 25 Metern ins Dreiangel (14.). Am Spiel änderte sich dadurch nichts, weiterhin bestimmten viel Kampf und Krampf die Szenerie. Die Osterwiecker hatten zwar einige gefährliche Aktionen, Keeper Florian Feja musste aber kaum ernsthaft zupacken. In Minute 28 nutzte dann auch die Eintracht ihre erste hochkarätige Möglichkeit. Oliver Lindau verlor den Ball im Mittelfeld gegen zwei Gegenspieler, Yves Blankenburg traf unhaltbar zum 1:1 ins rechte untere Eck.

Nach Wiederanpfiff steigerte sich der TSV Zilly und Matthias Knopf traf nach einem Fehlabspiel zur erneuten Führung (53.). Dieser Treffer führte aber wieder zu einem Bruch im Spiel der Gäste. Osterwieck drängte auf den Ausgleich, die daraus resultierenden Konter spielte Zilly nicht konzentriert genug aus. Ausnahme war eine Großchance für Kevin Bomeier, der das Tor nach Harsdorf-Vorarbeit knapp verfehlte (75.). Kurz darauf jubelte der Eintracht-Anhang, doch der 30 m-Strich von Andreas Binder war knapp neben dem Pfosten im Fangnetz eingeschlagen. Auch die letzte Chance war auf Seiten der Osterwiecker, TSV-Keeper Florian Feja rettete seiner Elf nach einem Abwehrfehler mit starker Fußabwehr gegen Matthias Perle den Sieg (88.).

Torfolge: 0:1 Daniel Harsdorf (14.), 1:1 Yves Blankenburg (28.), 1:2 Matthias Knopf (53.);

Schiedsrichter: Nick Strübig (Ilsenburg);

Zuschauer: 81

Empor Dedeleben – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II 1:3 (0:0). Zu den schwierigen Platzbedingungen gesellten sich in der ersten Halbzeit auch die dazu passenden Witterungsverhältnisse. Bei Sturm und Hagel war kaum ein vernünftiges Fußballspiel möglich. Empor Dedeleben begegnete dem Aufstiegsfavoriten mit seiner robusten Spielweise, diesem Stil passten sich die Ilsenburger über weite Strecken an. Dennoch hatten die Gäste durch Tommy Berndt und Maximilian Krause drei gute Möglichkeiten, zur Pause blieb die Partie aber torlos.

Nach Wiederanpfiff nutzten die Grün-Weißen ihre spielerischen Vorteile, um mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg zu stellen. Beim Führungstor brauchte Fabian Zeidler nach schöner Vorarbeit von Niclas Bollmann und Tommy Berndt nur noch einzuschieben (49.). Drei Minuten später griff Empor-Keeper Kai Schumacher nach einem Rückpass nicht energisch genug ein und Tommy Berndt vollendete zum 0:2. Ein Freistoß kurz hinter der Mittellinie brachte Dedeleben wieder ins Spiel zurück, Gästekeeper Marian Robra ließ den Schuss von Florian Gerloff durch die Hände rutschen. Der SV Empor setzte nach, doch die Ilsenburger überstanden die Druckphase trotz einiger brenzliger Situationen. Als Marcel Bräunel in der 69. Minute einen Freistoß vom Strafraumeck in die Mitte brachte und Tommy Berndt am langen Pfosten zum 1:3 einköpfte, war die Partie entschieden. Schiedsrichter Mario Gawantka hatte das Spiel trotz einiger Nicklichkeiten gut im Griff.

Torfolge: 0:1 Fabian Zeidler (49.), 0:2 Tommy Berndt (52.), 1:2 Florian Gerloff (57.), 1:3 Tommy Berndt (69.);

Schiedsrichter: Mario Gawantka (Timmenrode);

Zuschauer: 10.

SV Fortuna Dingelstedt – TSV 1912 Deersheim 5:2 (2:0). „Mit so einem hohen Ergebnis hatte keiner gerechnet, umso mehr freute es uns, das wir drei Punkte hier lassen konnten“, sagte Fortuna-Trainer Steffen Planitzer. Von Anfang an gaben die Gastgeber alles, schon in der fünften Minute traf Andy Sachs nach Flanke von Stefan Klaus zum 1:0. Die Gäste suchten immer wieder den Weg zum Tor, doch die Fortuna-Abwehr war sehr aufmerksam. Fünf Minuten vor der Pause legte der Tabellendritte nach: Einen Abstoß von Torwart Markus Planitzer verlängerte Andy Sachs auf Eric Freise, der den Ball überlegt im Tor versenkte.

Dingelstedter sind nicht zu bremsen

Nach dem Seitenwechsel legte Dingelstedt los wie die Feuerwehr, binnen elf Minuten bauten Kai Erdmann (2) und Richard Kluth die Führung auf 5:0 aus. „Wir hatten so Fußball gespielt, wie wir es im Training immer üben. Alles ist perfekt aufgegangen“, analysierte Planitzer. Doch schaltete die Fortuna danach mental ab. So gelang den Gästen durch Marcel Brasche und Hendrik Schulze Ergebniskosmetik zum 5:2-Endstand. „Da zeigte sich, man darf vorher nicht abschalten, sonst bekommt man gleich die Rechnung serviert“, ärgerte sich Steffen Planitzer über die beiden späten Gegentore.

Torfolge: 1:0 Andy Sachs (5.), 2:0 Eric Freise (40.), 3:0 Kai Erdmann (49.), 4:0 Richard Kluth (54.), 5:0 Kai Erdmann (56.), 5:1 Marcel Brasche (85.), 5:2 Hendrik Schulz (87.);

Schiedsrichter: Ingolf Richter (Thale);

Zuschauer: 39.

Germania Rohrsheim – Fortuna Halberstadt 5:1 (2:1). Die Tabellenkonstellation versprach ein Spiel auf Augenhöhe, am Ende musste sich die zuletzt im Aufwind befindliche Fortuna deutlich geschlagen geben. Dabei hatten die Halberstädter mit dem Führungstor von Steven Früh (12.) einen Start nach Maß erwischt. Mitte der ersten Halbzeit glich Steven Müller für die Heimelf aus. Als sich die Zuschauer schon auf ein Unentschieden zur Pause eingestellt hatten, markierte Torjäger Toni Torbahn mit der letzten Aktion das 2:1. Dieser Treffer gab den Rohrsheimern nach der Pause Auftrieb, Tobias Hennig sorgte nach tollem Spielzug über die linke Seite für das vorentscheidende 3:1 (58.). Bei der Fortuna war die Luft raus, ein Aufbäumen war kaum zu erkennen. In der Schlussphase kam es dann noch bitterer für die Gäste: Kevin Laukamp (89.) und Steven Müller mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie (90.) machten den klaren Sieg perfekt. Dank der drei Punkte im direkten Duell schlossen die Rohrsheimer in der Tabelle zur Halberstädter Fortuna auf.

Torfolge: 0:1 Steven Früh (12.), 1:1 Steven Müller (23.), 2:1 Toni Torbahn (45.), 3:1 Tobias Hennig (58.), 4:1 Kevin Laukamp (89.), 5:1 Steven Müller (90.);

Schiedsrichter: Reinhold Reddig (Blankenburg);

Zuschauer: 31.