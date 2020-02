Wie in dieser Szene gegen HVW-Spelmacher Tom Kaufmann packte die Abwehr des Landsberger HV über den gesamten Verlauf ordentlich zu, mehrfach an der Grenze des Erlaubten.Foto: Arne Christiansen

Der HV Wernigerode hat nach fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen müssen.

Wernigeode l Im Topspiel der Handball-Verbandsliga Süd musste sich das Team von Trainergespann Kaufmann/Meyer dem Tabellendritten, Landsberger HV, mit 22:24 geschlagen geben.

Verfolgerduell mit viel Spannung

Alles war gerichtet für ein spannendes Verfolgerduell in der Sporthalle „Unter den Zindeln“, zum Abschluss eines langen Handballtages mit fünf Heimspielen traf die erste Männermannschaft des HV Wernigerode auf den Landsberger HV. Für die Tabellennachbarn ging es um den Anschluss an das Spitzenduo.

Die Harzer hatten den besseren Start und führten nach zehn Minuten mit 5:2. Danach leistete sich das Heimteam aber einige Fehlwürfe, Abspielfehler und Ballverluste, dies nutzten die Gäste eiskalt. Mit einem 4:0-Lauf der Landsberger war das Spiel gedreht. Der Spielfaden bei den Wernigerödern war gerissen, es wurden reihenweise bester Chancen vergeben. Viele Einzelaktionen machten dem Gegner das Verteidigen leicht, ein gelungener Spielablauf fand nicht mehr statt.

Rückstand zur Halbzeit

Der Landsberger HV stellte eine aggressive Deckung, die in Grenzbereichen der Regeln agierte. Da dies aber von den Schiedsrichtern häufig nicht geahndet wurde, konnte das Team aus dem Saalekreis aus den Ballgewinnen immer wieder leichte Kontertore erzielen. Beim Stand von 9:11 für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Auch nach der Pause änderte sich nicht viel, auf beiden Seiten wurde verbissen um jeden Ball gekämpft. Eine sehenswerte spielerische Linie war sowohl beim Heimteam als auch bei den Landsbergern kaum zu erkennen. Viel Kampf und zwei gute Abwehrreihen und Torhüter bestimmten das Spiel. Einen zwischenzeitlichen 10:13-Rückstand konnten die Gastgeber bis zur 39. Minute zum 14:14 unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer ausgleichen. Aber binnen zwei Minuten nutzte Landsberg die HVW-Fehler zu einer erneuten Drei-Tore-Führung (14:17).

Chancen werden liegen gelassen

Wieder kämpften sich die Spieler aus der bunten Stadt zurück und glichen zum 19:19 aus (46.). In der Schlussphase versagten den HVW-Spielern aber häufig die Nerven, beste Konterchancen wurden vergeben oder Abschlüsse zu eigensinnig ohne den Blick für den besser postierten Mitspieler gesucht.

Es kam wie es kommen musste, die Landsberger spielten ihre größere Cleverness aus und schlossen ihre Angriffe effektiver ab. Sechs Minuten vor dem Ende bebte die Halle, der HVW hatte noch einmal zum 21:21 ausgeglichen. Die letzten fünf Minuten gehörten dann aber den Schiedsrichtern. Viele sehr fragwürdige Entscheidungen, häufig zu Lasten der Hausherren, hatten das Nervenkostüm aller Spieler und Zuschauer bereits heftig strapaziert.

In der Schlussphase waren die Wernigeröder dann in doppelter Unterzahl. Angefeuert von den Anhängern eroberte die Abwehr noch mehrfach den Ball, dieser wurde aber im Gegenzug verworfen oder dem Gegner in die Arme gespielt. Am Ende jubelten die Gäste über einen 24:22-Auswärtssieg und einen wichtigen Schritt im Kampf um die Medaillenränge.

Auf Seiten der Wernige­röder, die mit dieser Niederlage auf Platz fünf zurückfielen, hatten einige Spieler einen gebrauchten Tag erwischt, wie die Fehlerquote von über 50 Prozent unterstreicht.

Statistik

HV Wernigerode: Grawe, Konstabel, Reuter - Hanke (1), Kaufmann (5/3), N. Christiansen(3), Conradi (2), O. Christiansen (3), Eilers (2), Tischer, Hase (4), Bomeier, Hoffmann, Jahn;

Zeitstrafen: HV Wernigerode 4 - Landsberger HV 6;

Siebenmeter: HV Wernigerode 5/3 - Landsberger HV 4/3.