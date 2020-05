Auch in aktuellen Zeiten von SARS CoV-2 und den damit einhergehenden Einschränkungen gibt es erfreuliche und emotionale Momente.

Ilsenburg l So wurde am vergangenen Freitag, 1. Mai 2020, Detlef Kersten vom Judo-Jiu-Jitsu Verein Ilsenburg der 8. DAN im Jiu-Jitsu verliehen.

Ehrung für herausragende Leistungen

Auf Antrag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt an die Ehrenkommission des Deutschen Ju Jutsu-Verbandes konnte dem 81-jährigen begeisterten Kampfsportler für seine herausragenden Leistungen bei der Entwicklung und Förderung des Jiu-Jitsu-Sportes diese Ehre zu teil werden.

Detlef Kersten hat sich seit 1991 nicht nur für die Etablierung des Jiu-Jitsu-Sportes in Sachsen-Anhalt, sondern auch auf Bundesebene verdient gemacht. Somit ist der sportlich aktive Senior nicht nur in seinem Heimatverein, dem Judo-Jiu-Jitsu Verein Ilsenburg, sondern auch bundesweit ein geachteter und geschätzter Sportler, Trainer und Lehrer.

Bilder Urkunde und Gürtel in stilvoller Verpackung mit Jiu-Jitsu-Schriftzeichen bekam Detlef Kersten zur Verleihung des 8. DAN überreicht.



Auszeichnung für sein Lebenswerk

Die hohe Ehrung erhielt Detlef Kersten für sein Lebenswerk „der Förderung und Verbreitung seines Sportes über die Vereinsebene hinaus“. Der Harzer gehört nunmehr zu einem kleinen Kreis, da nur wenigen Sportlern diese hohe Ehrung zu Teil wird.

Kersten lädt zu späterem Empfang ein

In Absprache mit dem Vorstand des Judo-Jiu-Jitsu Vereins Ilsenburg und dem Vorstand des Ju Jitsu Landesverbandes Sachsen-Anhalt wurde René Sallier in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender sowie in seinem Amt als Stellvertreter des Landesverbandes damit beauftragt, diese Ehrung unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen. Da Detlef Kersten die Verleihung aufgrund der aktuellen Situation zunächst nur im Kreise seiner Familie feiern kann, wird nach Beendigung der geltenden Einschränkungen die offizielle Ehrung im Verein sowie auf Landesebene nachgeholt. Somit können auch all diejenigen Sportler, denen Detlef im Verlauf seines Weges geholfen und die er begleitet hat, gratulieren und mit ihm gemeinsam diese Ehrung feiern.

Für seine großen Leistungen im Judosport hatte Detlef Kersten hierfür im Dezember des vergangenen Jahres den 6. Dan verliehen bekommen. Bis 2008 leitete er den Verein als Vorsitzender, bis 2014 stand er noch im Alter von 75 Jahren bei Dan- und Kata-Prüfungen als Uke (Verteidiger) auf der Matte.

Da seine aktive Zeit auf der Matte begrenzt ist, ist es Detlef Kersten ein besonderes Anliegen, so viel Wissen wie möglich an den Nachwuchs zu vermitteln. Er steht selbst als Trainer und Mentor an der Matte und hat über die Jahre dafür gesorgt, dass es auch künftig in Ilsenburg Übungsleiter gibt, die den Sport fachlich auf hohem Niveau vermitteln.