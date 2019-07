Die Ilsenburgerin Annette Wehrmann ist für die Juniorenweltmeisterschaft 2019 qualifiziert. Ihr Ziel ist ein Medaillenplatz.

Ilsenburg l Mit jedem heißen Tag wird es immer bewusster, dass der Saisonhöhepunkt, die Juniorenweltmeisterschaft (JWM) in Pitesti (Rumänien), immer näher rückt. Die vielen Kilometer auf dem Oberbach und dem Tollensesee beim kalten Wetter sind längst in Vergessenheit geraten.

Seit September 2018 ist der SC Neubrandenburg das neue sportliche Zuhause der Ilsenburgerin Annette Wehrmann geworden. Hier stimmt das Umfeld. Die Bedingungen in Neubrandenburg sind optimal. Das Internat liegt in unmittelbarer Nähe zum Sportgymnasium und zur Trainingsstätte am Oberbach sind es nur fünf Minuten mit dem Fahrrad durch eine wunderschöne Parkanlage. Alles wurde erst in den letzten Jahren grundlegend saniert bzw. neu gebaut. Vom ersten Tag an wurde Annette das Einleben in Neubrandenburg leicht gemacht. Sehr starke Unterstützung bekam sie vom Land Mecklenburg-Vorpommern, von der Stadt Neubrandenburg, vom SC Neubrandenburg, vom Sportgymnasium Neubrandenburg und vom Sportinternat.

Methodischer Aufbau im Training

Mit ihrem neuen Trainer David Reeck hat Annette nicht nur einen Coach gefunden, der die Trainingspläne schreibt, den methodischen Aufbau vornimmt, der Technik beobachtet und immer wieder korrigiert, sondern einen Trainer, der vor allem Freude und Spaß am Leistungssport vermittelt und immer ein offenes Ohr für alle möglichen Fragen hat. Beim Training, in der Schule und im Internat wird viel gelacht. Die Stimmung ist positiv und die Leistungssteigerungen liegen voll im Plan.

Anfang April hieß es für Annette (noch als Juniorenfahrerinnen) das erste Mal Luft schnuppern bei der großen nationalen Qualifikation für die A-Nationalmannschaft (Leistungsklasse) auf dem Duisburger Regattakanal. Nach zwei Tagen mit harten Rennen über 250 m und 500 m stand zum Schluss für Annette der siebte Platz in der Gesamtwertung (rechte Schlagseite vierter Platz) zu Buche. Diese Leistungen sind um so höher zu bewerten, da Annette klassisch nach einem Juniorentrainingsplan trainiert hat und somit bedeutend weniger Wasserkilometer im Fahrtenbuch hatte, als die Fahrerinnen der Leistungsklasse, die bereits mehrere Wochen in warmen Gegenden (Florida, Italien) trainierten.

Respektable Leistungen in Duisburg

Am letzten April-Wochenende wurde nun auf dem Duisburger Regattakanal der zweite Teil der Juniorenklasse ausgefahren. Die Ausgangsposition nach dem ersten Teil (Athletik) war für Annette mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung hervorragend. Bei kaltem regnerischen Wetter mussten die Strecken 200 m (erster Teil), 200 m (zweiter Teil) und 500 m mit jeweils Vorlauf und Endlauf bewältigt werden. Leider verletzte sie sich während des ersten Vorlaufs über 200 m. Trotzdem biss sich Annette durch die folgenden Rennen durch. Die einzelnen Durchläufe wurden von ihr mit einem vierten Platz über 200 m (ersten Teil), einem fünften Platz über 200 m (zweiter Teil) und einem siebten Platz über 500 m beendet. Im Endergebnis der diesjährigen Juniorenqualifikation konnte Annette ihre Vormachtstellung auf der rechten Schlagseite verteidigen und belegte den ersten Platz. Im Gesamtergebnis sprang ein sehr guter dritter Platz heraus.

In den letzten Wochen wurde Annette für die in der Vergangenheit gezeigten Leistungen dreimal großes Vertrauen ausgesprochen. Vom Sportgymnasium Neubrandenburg wurde Sie in den Förderstatus für den Bundeskader berufen, vom Land Mecklenburg-Vorpommern in das Olympia-Junior-Team 2019 aufgenommen und vom Bundesnachwuchstrainer erhielt sie die Einladung zur JWM 2019.

Annette sieht Vertrauen als Verpflichtung

Annette sieht das entgegen-gebrachte Vertrauen als Anerkennung für die erzielten Leistungen bei der JWM 2018 (Vizeweltmeistertitel im CII über 200 m) und bei der nationalen Qualifikation 2019, aber auch als eine Verpflichtung für das Jahr 2019. Mit bestmöglichen Leistungen möchte sie sich dafür bedanken und mit der Qualifikation zur JWM etwas zurückgeben.

Jetzt heißt es jeden Tag konzentriert weiter nach den Trainingskonzepten zu arbeiten, um bei der JWM das gesteckte Ziel einen Medaillenplatz im CII über 200 m oder 500 m zu erreichen. Dafür trainiert Annette zur Zeit im Bundesleistungszentrum Kienbaum, danach folgen zwei Wochen Training in Neubrandenburg, ehe es zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung zum Bundesleistungszentrum nach Duisburg geht.