Nachdem die Harzer Sportvereine zahlreiche Laufveranstaltungen aufgrund des Coronavirus absagen mussten, fällt bald wieder ein Startschuss.

Schierke l Die 18. Auflage des Schierker Sommerlaufs wird am Sonnabend, 8. August, stattfinden.

Stadt genehmigt Veranstaltung

Nach Abstimmungsgesprächen zwischen dem NSV Wernigerode als veranstaltendem Verein, der Stadt Wernigerode und dem Gesundheitsamt kann die Laufveranstaltung gemäß dem Hygienekonzept der Schierker Feuerstein Arena und konform der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung ausgetragen werden.

Die anspruchsvolle Strecke führt durch den Wald am Winterberg mit Start und Ziel in der Schierker Feuerstein Arena. Im Angebot sind Distanzen von einem Kilometer für die Jüngsten, über den vier Kilometer langen Winterberglauf bis hin zum 8-km-Hauptlauf, der zweimal über die Winterbergrunde führt. Der erste Startschuss fällt um 14 Uhr.

Startgeld beträgt sechs Euro

Das Startgeld beträgt vier bezwiehungsweise sechs Euro, die Teilnahme am 1-km-Lauf ist für die Kinder kostenlos. Im Startfeld enthalten ist auch die Nutzung des Sommerangebotes in der Schierker Feuerstein Arena. Die Gewinner der Hauptläufe können sich wie in den Vorjahren auch auf Siegertorten des Brockenbäcker Freystein freuen, auf die Platzierten warten Urkunden und Medaillen sowie tolle Sachpreise. Das Fenster für die Voranmeldung zum 18. Schierker Sommerlauf ist noch bis Donnertstag, 6. August, geöffnet. Nachmeldungen für Kurz­entschlossene sind am Wettkampftag vor Ort bis 13.30 Uhr möglich.

Alle Informationen auf den Internetseiten www.nsv-wernigerode.de oder http://www.schierker-feuerstein-arena.de.