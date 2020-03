Die Laufgruppe des MSV Eintracht Halberstadt hielt seine Jahreshauptversammlung ab.

Halberstadt (vwa) l Bei der Jahreshaupt- und Wahl-Versammlung der Abteilung Wandern des MSV Eintracht Halberstadt hat Abteilungsleiterin Christel Sabath in Auswertung des Wanderjahres 2019 eine erfolgreiche Bilanz ziehen können. Dafür bedankte sie sich bei allen Beteiligten und nahm zahlreiche Auszeichnungen vor.

Reinschke aktivste Läuferin

In der seit 1986 traditionell vorgenommenen Wertung als „Aktivste Wanderinnen/er“ bei den Sport- und Senioren-Wanderungen – die Alpenfahrt wird hierbei nicht berücksichtigt – belegten Ursula Reinschke und Ingrid Kunze (jeweils 315 Kilometer) sowie Christel Sabath (304 Kilometer) die ersten drei Plätze. Sie wurden mit Urkunde und Gutschein geehrt. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass Ingrud Kunze „nur“ an den Wanderungen der leistungsmäßig weniger starken Gruppe 2 teilgenommen hatte – stete Beteiligung zahlt sich eben aus!

Für eine bestimmte Anzahl zurückgelegter Kilometer bei den organisierten Wanderungen seit Beginn der Mitgliedschaft vergibt die Abteilung „Wanderabzeichen“ in Form von Stoff-Aufnähern. So bekam Erika Meyer das Abzeichen für 10000 Kilometer seit ihrem Eintritt in die Abteilung vor 19 Jahren. Sie hat damit ein Viertel des Erdumfangs am Äquator „erwandert“. Weitere Abzeichen erhielten: Otto Schwarze (7500 km), Johanna Schmidt (5000 km) und Ulla Reinschke (2000 km). Das Abzeichen für 1000 Kilometer bekamen Irmhild Leutritz, Monika und Bernhard Wiesener ausgehändigt.

Die Abteilungsleiterin zeichnete auch einige langjährige Mitglieder mit Urkunde und Gutschein aus: Renate und Herbert Stadler sind seit 25 Jahren im Verein, während Gisela und Werner Schumacher auf 20 Jahre kommen und Otto Schwarze 15 Jahre Mitglied ist – Ehre, wem Ehre gebürt!