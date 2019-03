Beim 22. Regensteinlauf in Blankenburg kamen weit mehr als 600 Aktive in das Sportforum, 620 erreichten das Ziel. Foto: Egmont Uhlmann

Der 22. Blankenburger Regensteinlauf darf als ein voller Erfolg betrachtet werden.

Blankenburg l Die Hauptsiege gingen an Marie Weinmann und Alexander Pusch.

Nachdem die beliebte Veranstaltung im letzten Jahr aufgrund der schlechten Witterung abgesagt werden musste, wurde am Sonntag bei bestem Laufwetter am Vormittag die 22. Auflage mit Start und Ziel im Blankenburger Sportforum ausgetragen.

Laufveranstaltung wächst kontinuierlich

Mit 620 Finishern über die fünf anspruchsvollen Lauf- und zwei Nordic-Walking-Strecken konnten die Organisatoren der Abteilung Leichtathletik des SV Lok Blankenburg einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen (bisher 2016: 606). Die Zahlen der Aktiven steigen somit seit 2013 weiter stetig an. Beim ersten Regensteinlauf im März 1997 statt waren auf den zwei Strecken 52 Athleten am Start. Die dritte Hauptstrecke ist seit 2005 im Programm. Bereits 1998 wurde der erste Schnupperlauf über 1,3 km angeboten und ab 2008 die Kinderlaufstrecke über 600 m.

Bilder Beim Jedermannlauf über 5,9 km landete Florian Lippe (HGL Wernigerode, Mitte) vor zwei jungen Läufern vom SCM. Foto: Egmont Uhlmann



Über 9,5 km der Frauen siegte Marie Weinmann (Mitte) vor den Wernigeröderinnen Angelina Günther und Frederike Hartmann (r.). Foto: Egmont Uhlmann



Zeit für ein kurzes Gespräch nahm sich Stadionsprecher Hans-Joachim Schulze (l.) für Dirk Keller, Fitnesstrainer des 1. FCM. Foto: Egmont Uhlmann



Blankenburg war zudem die zweite Station des diesjährigen Landes- Cup der Volkssportläufer in Sachsen-Anhalt.

Den Hauptlauf über 13,9 km bei den Männern gewann der Halberstädter Alexander Pusch (Harzer Teufel) in guten 49:37 min vor Tobias Thiem (Hochschule Harz) in 52:32 min und Felix Fleischer ( NSV Wernigerode) in 53:27 min.

Heyral gewinnt Damen-Wettbewerb

Bei den Frauen gewann über 13,9 km die Halberstädterin Mandy Heyral (La Onda Sportakademie, 1:03:46 h) vor Katrin von Iven (Ascanania Aschersleben, 1:09:56 h) und Katrin Winkler-Hindricks (Gaensefurther Sportbewegung, 1:11:45 h).

Den Hauptlauf bei den Frauen über 9,5 km gewann Marie Weinmann (LTV Genthin) in 43:53 min vor der Jugendlichen Angelina Günther (Harz-Gebirgslauf, 45:36 min) und Frederike Hartmann aus Wernigerode (48:02 min). Bei den Männern gewann Aurelio Kischkies (Harz-Gebirgslauf) in starken 36:37 min vor dem Blankenburger Torsten Jahns (41:25 min) und Alexander Börnecke aus Duderstadt in 42:04 min. Mandy Heyral und Alexander Pusch gewannen die Bergwertung auf der Burg Regenstein.

Kinderläufe sehr gut frequentiert

Beim Jedermannlauf über 5,9 km siegte bei den Frauen die Jugendliche Lillemor Braun vom Sportclub Magdeburg in 25:07 min und bei den Männern Florian Lippe vom Harz-Gebirgslauf in 20:54 min. Die Kinderläufen über 600 m und 1300 m wurden gut angenommen. Über 600 m siegten bei den Mädchen Julia Schulz vom Harz-Gebirgslauf und Michel Aulich vom Brockenlaufverein Ilsenburg. Über 1300 m siegte bei den Mädchen Kim Sophie Schäfer von der TSG GM Quedlinburg und Jan Schulz vom Harz- Gebirglauf.

„Ein großer Dank gilt allen Freiwilligen Helfern, der Blankenburger Feuerwehr, den zahlreichen Sponsoren und dem Technischen Eigenbetrieb der Stadt Blankenburg sowie den Waldeigentümern für deren großartige Unterstürzung im Vorfeld und während der gelungen Laufveranstaltung zum Laufauftakt im Harzkreis“, fasste Matthias Heede vom SV Lok zusammen.