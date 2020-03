In Bad Lauterberg wurde um den Wiesenbek-Gedächtnispokal geschwommen.

Halberstadt l Mit unzähligen Podestplätzen, Siegen und Platz eins in der Gesamtwertung kehrten die Schwimmer vom Halberstädter SV vom Wiesenbek-Gedächtnispokal aus Bad Lauterberg zurück.

Nach einer längeren Pause sind etwa 30 Schwimmer beim Wiesenbek-Gedächtnispokal in Bad Lauterberg angetreten und waren dabei recht erfolgreich. Neben der Pokal erhielten die Schwimmer des Halberstädter SV auch eine kleine Siegprämie.

HSV-Nachwuchs überzeugt

Dazu beigetragen hatten alle Starter des HSV, die mit guten Zeiten, Verbesserungen und guten Platzierzungen 990 Punkte sammelten. Damit ließen sie Wittenberg (618) und Clausthal-Zellerfeld (549) erstaunlich deutlich hinter sich. Insgesamt waren Sportler aus neun Vereinen angetreten. Der jüngste Halberstädter war der gerade sechsjähriger Julius Röver. Er startete das erste Mal bei einem großen Wettkampf und stand am Ende zweimal ganz oben auf dem Podest. Obwohl seine Mama bereits eine erprobte Schwimmermutter ist, war sie dieses Mal bei ihrem jüngsten Spross fast aufgeregter als Julius Röver selbst.

Bilder Julius Röver stand bei seinem ersten Wettkampf zweimal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Foto: Cornelia Heymer



Jette König (Jahrgang 2012) ist da schon etwas abgeklärter. Sie startete dreimal über 50 Meter – und das war für sie Premiere. Denn 50 Meter bedeuten neben dem Startsprung bzw. dem Rückenstart eine ganze Bahn mit Volldampf schwimmen, richtig anschlagen, korrekt wenden und dann noch eine ganze Bahn zurück. Belohnt wurde Jette König am Ende mit einer Bronzemedaille im Mehrkampf.

Sewerin holt Silber im Mehrkampf

Fünf Starter traten im Jahrgang 2011 an. Sie konnten sich alle in der Mehrkampfwertung über eine Medaille freuen. Theo Mösers beste Leistung war der zweite Platz über 100 Meter Lagen. Am Ende holte er Bronze in seinem Jahrgang. William Sewerin wurde Zweiter im Mehrkampf. Durch seine schnelle Zeit über 50 Meter Freistil platzierte er sich am Ende noch vor Mannschaftskamerad Theo Möser.

Bei den Mädchen konnte Clara Rohland die Silbermedaille erschwimmen. Besonders der Sieg über 50 Meter Rücken sticht neben ihren drei zweiten Plätze heraus. Lilli Marlen Röver gewann viermal und musste sich lediglich über 50 Meter Rücken ihrer Teamkameradin Clara Rohland geschlagen geben. Und so holte sich Röver souverän die Goldmedaille im Mehrkampf. Sie schwamm viermal Bestzeit und war so mit Ute Ziegler eine der beiden erfolgreichsten Aktiven des Halbrstädter SV.

Hoppe holt vier erste Plätze und Mehrkampf-Go

Adrian Hoppe holte nach vier ersten Plätzen auch Gold im Mehrkampf. Hier war dieses Mal nicht der schwimmerische Teil der bemerkenswerte, sondern seine Aussage: „Frau Heymer, ich mache dann bei Rücken mal die Rollwende.“ Und sie gelang.

Roman Sellmann (2010) freute sich am Ende über die Goldmedaille im Mehrkampf. Bestzeit schwamm er über 100 Meter Rücken. Hannes Wurmb trat mit Sharyn Bozdogan, Ida Röver und Marlen Sewerin im Jahrgang 2009 an. Hannes Wurmbs beste Leistung war der Bronzerang über 100 Meter Rücken. Ida Röver verbesserte sich zweimal beachtlich. Über 100 Meter Brust um 20,9 Sekunden und über 100 Meter Freistil sogar um 22 Sekunden. Erfolgreichste Aktive dieses Jahrgangs war Marlen Sewerin. Sie schwamm zweimal Bestzeit, startete erstmals über 200 Meter Lagen und wurde gleich Zweite und kam im Mehrkampf verdient auf Platz zwei.

Hanna König (2008) wurde Vierte im Mehrkampf. Ihre Leistungen über 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil waren die besten an diesem Tag.

Sellmann schwimmt zu Bronze

Vier Schwimmer waren im Jahrgang 2007 am Start. Ansgar Friedrich, der über 100 Meter Freistil Dritter wurde und sich über 200 Meter Lagen verbesserte. Timon Sellmann erzielte viermal Bestzeit und schwamm über 100 Meter Brust auf den dritten Platz. Charlotte Möser konnte zwei neue Bestzeiten schwimmen. Laura Marie Heinemann glänzte mit fünf neuen Bestzeiten und einem dritten Platz im Mehrkampf ihres Jahrganges.

Amy Meyer (2006) freute sich sehr über drei neuen Bestzeiten, die ihr am Ende den zweiten Platz in der Mehrkampfwertung brachten. Beste Platzierung war der Sieg über 100 Meter Schmetterling.

Luke Jordan und Emily Seile gewannen in ihrem Jahrgang 2005 jeweils im Mehrkampf. Luke Jordan mit vier ersten Plätzen, bei Emily Seile kam zu den vier Siegen noch ein dritter Platz hinzu. Chayenne Bozdogan freute sich am Ende über die Bronzemedaille.

Ledderbohm holt Silber

Auch der Jahrgang 2004 war sehr erfolgreich. Hier holte Emily Hesse die Goldmedaille im Mehrkampf. Sie schwamm zwei neue Bestzeiten. Lena Ledderbohm und Ben Rosenbusch konnten die Silbermedaille erschwimmen. Ledderbohm verbesserte sich über 100 Meter Freistil und Rosenbusch über 100 Meter Rücken. Wiebke Knakowski vertrat den Halberstädter SV im Jahrgang 2003. Sie erschwamm neue Bestzeiten über 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil. Am Ende kam sie auf Platz zwei in der Mehrkampfwertung.

In den Jahrgängen 2000 und ältere starteten dann die Junioren und Master gemeinsam. Dort belegte Ute Ziegler den ersten Platz mit drei neuen Bestzeiten. Neele Henrich wurde Zweite und Marit Sladczyk Dritte. Bei den Männern gewann Pascal Kalide – 19 Jahre - vor Bernd Haase, 59 Jahre.