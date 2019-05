Der Ski-Klub Wernigerode ist beim ist Frühjahrssprunglauf in Harzgerode am Start und will dort Erfolge einfahren.

Harzgerode l Einen erfolgreichen Auftakt in die Frühjahrssaison haben die Skispringer vom Ski-Klub Wernigerode hingelegt. Die Schützlinge von Trainer Jürgen Duschek, darunter vier Neulinge, zeigten beim 52. Springen zur Baumblüte in Rothenburg an der Saale und tags darauf beim Frühjahrssprunglauf in Harzgerode, dass sie die lange Pause intensiv zum Training genutzt haben.

In Rothenburg erreichte Marvin Stöber in der Altersklasse 6/7 mit Sprüngen auf 3,5 und 4,0 Meter den Bronze­rang, auf den Plätzen sechs und sieben dieser Altersklasse folgten Cassian Karés und Anton Hahn. Von der 15-m-Schanze siegte Frieder Stoor in der Altersklasse 9 mit Bestweiten 15,5 und 15,0 Meter vor seinem Vereinskameraden Matti Sommer (14,0 m/13,5 m).

Starke Leistung in der Mädchenklasse

In der zweiten Mädchenklasse, die ebenfalls von der 15 m-Schanze sprang, landeten Sophie Stöber und Lara Leuthold dicht gefolgt auf den Plätzen sechs und sieben. In der offenen Klasse auf dieser Schanze zeigte sich Debütantin Melissa Sidiropolus sehr stark. Mit Weiten von 15,5 m und 16,0 m sprang sie auf den Bronzerang. Auch Carl Robra bewies mit einem fünften Platz seinen aktuellen Aufwärtstrend.

Bilder Mirko Sommer hiolft dem jüngsten SKW-Athleten, Fritz Hahn, auf dem Weg ins Ziel. Foto: Patrick Stoor



Kim Amy Duschek wurde in der dritten Mädchenklasse Vierte, verpasste aber den möglichen Tagessieg durch einen Sturz im ersten Wertungsdurchgang. Henrike Stoor wurde Sechste, beide sprangen von der 34 m-Schanze. Ebenso Stefan Keil, der die Herren-Konkurrenz mit Weiten von 32,0 und 34,0 Metern gewann.

Alle Athleten als Sieger geehrt

Tags darauf wurde in Harzgerode im Rahmen des Frühjahrsprunglaufs die Kreis-Kinder- und Jugendolympiade ausgetragen. Als jüngster Teilnehmer startete Fritz Hahn (Jahrgang 2016) als Abfahrer, im Anschluss ging es für ihn auf eine Laufstrecke von 200 Meter. In dieser Klasse der Jüngsten wurden alle Athleten als Sieger geehrt, so konnte sich auch Fritz Hahn über seinen ersten Pokal freuen.

Für Marvin Stöber ging es in der Altersklasse 6 auf die 5 m–Schanze, gefolgt vom von einem 600 m-Crosslauf. Nach dem Springen noch Dritter, konnte er sich beim Laufen auf Platz zwei verbessern. Im Rahmen der Kreis-Kinder- und Jugendolympiade gewann er als bester Harzer sogar die Goldmedaille. Eine Altersklasse höher gewann Anton Hahn vor seinem Vereinskameraden Cassian Karés, beide zeigten vor allem auf der Laufstrecke ihr Können.

Matti Sommer vom Pech verfolgt

In der Altersklasse 9 wurde Frieder Stoor Zweiter hinter Max Berger (WSV Harzgerode). Vom Pech verfolgt war Matti Sommer: Nach dem Springen noch knapp hinter Max Berger, stürzte er beim anschließenden Lauf und fiel auf den vierten Platz zurück.

Sophie Stöber wurde dank ihrer läuferischen Stärke am Ende Dritte, Lara Leuthold platzierte sich wie schon am Vortag einen Rang hinter ihrer Vereinskameradin. Beide sprangen von der 16-m-Schanze und absolvierten im Crosslauf eine 1,2-km-Strecke. Noch 600 Meter mehr hatte Henrike Stoor in der Alterskasse 11 zurückzulegen, nach zwei Sprüngen auf 10 Meter freute sie sich in der Endabrechnung über den Bronzerang.

Schon am kommenden Sonnabend geht es für den Ski-Klub Wernigerode weiter, dann auf heimischer Schanze mit dem Kids Fly Day. Der Verein lädt hierzu recht herzlich ein, gestartet wird ab 13 Uhr auf den Schanzen im Zwölfmorgental.