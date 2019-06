Mit dem „Tag des Sports“ feiert der Wernigeröder SV Rot-Weiß im Sportzentrum Gießerweg seinen 70. Geburtstag.

Programm zum „Tag des Sports“ 10 bis 17 Uhr: KINDER- & FAMILIENFEST unter anderem mit Hüpfburg, Mitmach-Aktionen und Präsentationen der Abteilungen sowie Partner und Sponsoren: T-Wall, Basketball, Tischtennis mit Ballroboter, Floorball-Spielfeld, Bewegungs-Parcour für die Kleinsten, Schach für Groß und Klein, Kinderschminken, Probetraining, Simultan-Schachturnier, Fechten am Stoßkissen, Torwandschießen, Schlagkrafttest (Boxen), Boccia für jedermann u.v.m. 10 bis 17 Uhr: FUSSBALL MINI-WM mit ingesamt 16 G-Juniorenteams und internationalem Flair auf drei Spielfeldern 10 bis 15 Uhr: KEGELN RATHAUS-POKAL In der Kegelbahn im Sportzentrum Gießerweg stehen sich beim Rathaus-Pokal die besten Keglerinnen und Kegler gegenüber. Reinschauen, zuschauen und anfeuern ist erwünscht. Im Anschluss laden die Kegler von 15 bis 17 Uhr zum großen Familien-Kegeln - ein Mitmachangebot für jedermann! 14 bis 18 Uhr: SPINNING-EVENT Auf 40 Spinning-Rädern soll in vier Einheiten á einer Stunde die Halle gerockt werden. Zu fetten Beats und mit Lichtshow tauchen die Sportlerinnen und Sportler sowie Interessierte unter Anleitung von mehreren Instruktoren in die actiongeladene Spinning-Welt ein. 15.30 bis 19.30 Uhr: BOXGALA Auf dem Gelände des Sportzentrums Gießerweg findet die 2. Wernigeröder Boxgala als großes Open-Air-Event statt. Im Programm stehen mehrere Kämpfe verschiedener Alters- und Gewichtsklassen. Übrigens: Der Eintritt ist frei! 19.49 Uhr open end: JUBILÄUMS-PARTY Geschlossene Veranstaltung für Vereinsmitglieder und Freunde im ELMO-Klub.

Wernigerode l Auf die Besucher wartet ein buntes Programm über fast zehn Stunden. Zu seinem runden Geburtstag präsentiert sich der Verein mit seinen 23 Abteilungen und will damit auch der Stadt Wernigerode etwas zurück geben. „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns als Verein zu präsentieren und für die Stadt ein schönes Event durchführen, was Freude bereiten und nicht nur Werbezwecken dienen soll“, so Vereinschef André Boks.

Rahmenprogramm mit vielen Highlights

Sportlich hat der Tag einiges zu bieten: Ob beim großen Kinder- und Familienfest, der Mini-WM für G-Juniorenkicker, dem Rathauspokal-Turnier und Mitmachangebot der Classic-Kegler über ein großes Spinning-Event auf 40 Rädern bis hin zur Open-Air-Boxgala als sportlichen Höhepunkt.

