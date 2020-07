Zwei Mädchen der Blankenburger Volleyballfreunde haben bei den Landesmeisterschaften im Beachvolleyball aufhorchen lassen.

Blankenburg l Nele Fickenwirth und Leonie Lohse erspielten sich in Barby die Gold-und Bronzemedaille.

Nachdem in der Vergangenheit die Damen der früheren Regionalliga-Mannschaft der Blankenburger Volleyballfreunde sehr erfolgreich waren, wenn es auf die Beach-Felder in den Sand ging, war es einige Jahre still geworden. Nun ließen erneut zwei Nachwuchstalente des Vereins mit Top-Platzierungen im Sand aufhorchen.

Gelungene Vorbereitung als Erfolgsgrundlage

Nach Abbruch des gesamten Spielbetriebes in der Halle in Folge der Corona-Pandemie wurde ausschließlich im Freien trainiert. Ab Juni gab es auf Landesebene auch Vorbereitungsturniere mit strengen Auflagen im Beach-Volleyball. Die beiden 15-jährigen Auswahlspielerinnen Nele Fickenwirth und Leonie Lohse von den Blankenburger Volleyballfreunden nutzten diese Möglichkeit, um sich für die Endrunde der Landesmeisterschaften vom 10. bis 12.Juli in Barby zu qualifizieren.

Bilder Vereinskameradin Leonie Lohse (links) erspielte zusammen mit Amy Eilert von Pädagogik Schönebeck den Bronzerang und komplettierte damit das hevorragende...



BVF-Cracks spielen in getrennten Doppeln

190 Teilnehmer in fünf Altersklassen spielten um die Landesmeistertitel Sachsen-Anhalts. In der Altersklasse U16 gingen die beiden Blankenburgerinnen jeweils im Doppel mit einer Spielerin eines anderen Vereins an den Start: Nele Fickenwirth spielte zusammen mit Anna Busch vom USV Halle, Leonie Lohse schlug an der Seite von Amy Eilert (Pädagogik Schönebeck) auf.

Das Duo Fickenwirth/Busch ging als Gruppensieger und Gewinner des Viertelfinales gegen die Paarung Gerstner/Schallehn ins Halbfinale und sicherte sich mit einem 2:1-Erfolg den Einzug ins Endspiel. Auch hier setzten Nele Fickenwirth und Anna Busch ihren Siegeszug fort und erspielten sich mit einem 2:1-Erfolg über das Doppel Buchheister/Seidel vom USV Halle den Landesmeistertitel. Gleichzeitig löste das Duo damit das Ticket für die Deutschen Meisterschaften.

Komplettiert wurde der Erfolg aus Sicht der Blankenburger Volleyballfreunde vom starken Bronzerang von Leonie Lohse an der Seite von Amy Eilert.

DM-Durchführung noch offen

Auch wenn noch nicht feststeht, ob die Deutschen Meisterschaften überhaupt stattfinden, haben Nele und Leonie zwei wertvolle Medaillen für ihren Verein in den Harz geholt. Nele Fickenwirth wurde darüberhinaus mit ihrer Partnerin Anna Busch auch für den Bundespokal im Beach-Volleyball Ende August für Sachsen-Anhalt nominiert.