Ein Trainer, der Geschichte schreibt...

Lieber Herr Funk,

es ist so schwer, sich nun für immer von Ihnen verabschieden zu müssen. Wir sind fassungslos über diesen Verlust. Die längste Zeit in unserem Leben waren Sie an unserer Seite - Sie haben uns aufwachsen gesehen, uns in allen Lebenslagen ertragen und waren da, als wir von Kindern zu Erwachsenen wurden. Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Mit Ihrer einzigartigen Art und Weise ist es Ihnen gelungen, jeden einzelnen von uns zu prägen. Es verband uns einst nur der Sport, doch am Ende war es so viel mehr. Dank Ihnen können wir auf Höhenflüge, Erfolge und unzählige Momente zurückblicken. Es war eine unglaubliche Zeit mit Ihnen als Trainer, von der wir noch unseren Enkeln erzählen werden. Unsere Erinnerungen an Sie sind einmalig, genauso wie Sie es waren.

Wir wünschten, wir hätten Ihnen das alles noch einmal sagen können.

Wir trauern nicht nur um unseren Trainer, wir trauern um einen Lehrer, einen Berater, um einen Freund.

Wir vergessen Sie niemals. Danke für die Zeit unseres Lebens.

Ihre Mädels

Abschiedsbrief der ehemaligen Mädchen- und Damenmannschaft der Blankenburger Volleyballfreunde