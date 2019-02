In Schierke, Benneckenstein und Wernigerode hat die 9. Auflage der Winter-Landesjugendspiele für den Nachwuchs stattgefunden.

Schierke l Ihre Namen stehen fü̈r große sportliche Erfolge im Wintersport. Tatjana Hüfner, Toni Eggert im Rennrodeln oder Andreas Wank im Skispringen begannen ihre sportliche Karriere alle einmal als Sieger der Landesjugendspiele in Sachsen-Anhalt. Heute sind sie Idole für den Wintersportnachwuchs hierzulande. Der traf sich in Schierke, Benneck­enstein und Wernigerode zur inzwischen 9. Auflage des beliebten Wettbewerbsformats.

Insgesamt 93 junge Sportlerinnen und Sportler gingen im Skilanglauf, Skispringen und Rodeln an den Start. Gemeinsam mit ihren Trainern, Betreuern und vielen Zuschauern erlebten sie spannende Wettbewerbe an der Langlaufloipe in Benneckenstein, auf den Schanzen im Zwölfmorgental in Wernigerode und auf der Rennrodelbahn „Am Barenberg“ in Schierke.

Bei den Neun- und Zehnjährigen auf der Sprungschanze bejubelte Paul-Luis Schmidt vom WSV Harzgerode den Sieg. Beste bei den Mädchen wurde Merle Probst vom Ski-Klub Wernigerode. Zu ihrer Goldmedaille erhielt sie vom LSB Sachsen-Anhalt einen Sonderpreis für ihren Gesamtsieg bei der Nord-Westdeutschen Mattenschanzentournee 2018.

Bilder Merle Probst vom Ski-Klub Wernigerode gewann bei den Landesjugendspielen das Skispringen der Schüler 9/10 weiblich und erhielt einen Sonderpreis für ihren...



Mit Volldampf stürmt Celina Grimmecke (NSV Wernigerode) ins Rennen, in 15:44 min erzielte sie die schnellste Zeit auf der 3-km-Strecke. Foto: Ingolf Geßler



Sydney Richter (links) vom WSV Benneckenstein meistert beim Techniksprint das letzte Hindernis, Elly Fehsecke vom WSV Elbingerode hat die Rückwärtsfahrt...



Gespannt warten die jüngsten Weitenjäger auf ihren Einsatz auf der Kinderschanze im Zwölfmorgental. Als erster Springer ging Henri Zimmer vom WSV...



Drei Blankenburger vorn

In der C-Jugend männlich der Rodler beanspruchte der RC Blankenburg alle drei Plätze auf dem Podium für sich. Auf der Naturrodelbahn in Schierke war Cedric Möller am schnellsten. Er gewann vor seinen Vereinskameraden René Wendenburg und Henry Janosch. Bei den Mädchen der C-Jugend gewann Lilly Sophie Bierast vom Schierker RBV. Beim Rodeln in der Jugend D weiblich überzeugte Emma Schulze vom BRC Ilsenburg. Emma trainiert erst seit einem Jahr im Verein und ist bereits Landesmeisterin. Dafür wurde auch sie mit einem Sonderpreis geehrt.

In der Loipe, die durch die schneebedeckten Wälder um Benneckenstein führte, war in der Altersklasse Schüler 10 männlich Max Böhnke vom SV Hasselfelde der schnellste. Er platzierte sich vor Jamie Mennicke und Etienne Vorrath und nahm mit Stolz die Goldmedaille in Empfang.

In der Altersklasse Jugend 17 weiblich gewann Mandy Bauer von der TSV Leuna. Auch Mandy freute sich über einen Sonderpreis. Als Mitglied im Team Deutschland wird sie am 8. März zu den World Games von Special Olympics nach Abu Dhabi reisen. Bei der Siegerehrung der Landesjugendspiele, die traditionell für alle Sportarten gemeinsam in der Schierker Baude durchgeführt wurde, gab es auch für sie einen kräftigen Applaus und beste Wünsche für die World Games.

Bleibt zu hoffen, dass die Sieger und Platzierten der 9. Landesjugendspiele in den Wintersportarten, die vom LandesSportBund und der Sportjugend Sachsen-Anhalt zusammen mit dem Skiverband und dem Rodel- und Bobsportverband Sachsen-Anhalts ausgerichtet wurden, einmal in die Fußstapfen ihrer großen Idole treten können. Ein großers Lob geht an die Veranstalter Schierker RBV, Ski-Klub Wernigerode und WSV Benneckenstein, der beim Skilanglauf vom Skiverein Hasselfelde unterstützt wurde, für das Herrichten der Wettkampfstätten