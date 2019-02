Etwa 70 Badmintonsportler folgten der Einladung des Sportvereins in Burg zu den Landesmeisterschaften in Einzel und Doppel.

Burg l Viele namhaften Sportvereine waren am Start, um ihren Leistungsstand zu messen. Da viele Sportler bereits über Jahre teilweise Jahrzehnte aktiv am Wettkampfsport teilnehmen, ist es immer wieder spannend, den jährlichen Fitnesszustand in der entsprechenden Altersklasse (AK) zu erfahren.

Für Zerbst gingen Günther Beelitz (Doppel) und Pet- ra Herthum (Einzel, Doppel, Mixed) an den Start. Nachdem beide so langsam nach ihren Verletzungspausen wieder Fuß fassen, wurde dieses Turnier zum Gradmesser für Fitness und Gesundheit.

Beelitz bildete im Herren-Doppel mit seinem Sportfreund Klaus Günther (Lok Oschersleben) in der AK O60 ein Team. Beide zeigten eine ruhige Spielweise, konzentriert und besonnen gewannen sie das Finale mit 21:15, 21:13 gegen Zetler/Notnagel (Aschersleben/Flechtingen). Jederzeit hatten sie das Spiel im Griff. Motiviert durch den erneuten Titel trugen sie sich spontan in die Anmeldeliste für die Norddeutsche Meisterschaft ein.

Durch den Einsatz einer neuen Spielsoftware spielte Herthum alle drei Disziplinen wechselseitig. Ein schnelles Umstellen war erforderlich. Dazu kamen auch noch jahrgangsübergreifende Spiele. Herthum begann die Meisterschaften mit dem Einzel O55, das sie sicher durchzog. Ihre Gegner blieben oft durch wirkungsvolle lange Aufschläge, flache Außenseiten und kurze Stoppbälle oft im einstelligen Bereich.

An der Seite von Andreas Ebert (Lok Aschersleben) folgten die Mixed-Doppel. Trotz der Sichtbeeinträchtigung durch Sonneneinwirkung in der Sporthalle zogen beide ihre Spiele solide durch und holten sich den Meistertitel. Sie hatten jederzeit die Spielübersicht und leisteten sich wenige Eigenfehler.

Mit Ute Kühn (BSV Magdeburg) ging es ins Damen-Doppel. Beide hatten im letzten Jahr den dritten Platz bei den Norddeutschen erkämpft und wollten jetzt von Anfang an starten. Jedoch fehlte es dem Doppel noch an Abstimmungsbedarf und Angriffsfreude. Der Turniersieg war eher Vorschuss und Motivation für das anstehende überregionale Ereignis.

„Ich nehme nun schon seit genau 20 Jahren an den Landesmeisterschaften der Senioren im Badminton teil. Als ich 35 Jahre alt war, war ich stolz, erstmalig in dieser Altersklasse spielen zu können. Jetzt im Jahr 2019 bin ich stolz, überhaupt so fit zu sein, immer noch eine solide Leistung zu erreichen und der Herausforderung Sport aufs Neue zu begegnen. Nicht nur das eigentliche Spiel, sondern das Kämpfen, die sportliche Fairness und gemeinsam im Sportverein älter zu werden, ist mehr wert, als vor 20 Jahren einen Einstieg in eine Meisterschaft begonnen zu haben“, sagte Petra Herthum.

Herthum und Beelitz werden den TV „Gut Heil“ Zerbst bei den Norddeutschen Meisterschaften im April in Hamburg vertreten. Bis dahin müssen jedoch noch so etliche Trainings- und Ausdauereinheiten gemeistert werden.

Am 9. und 10. März geht es wieder an die Netze: Zum einen steht das vereinsinterne Frühlingsturnier an und am Folgetag startet die Rückrunde der Oldieliga.