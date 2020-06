Der SKV Rot Weiß Zerbst darf wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Zerbst l Es gibt gute Nachrichten! Auf der Kegelbahn des SKV Rot Weiß Zerbst im „Stadtwerke Kegelsportcenter“ ist das Training wieder möglich, wenn auch mit Einschränkungen.

Hygienekonzept muss noch genehmigt werden

„Wir dürfen wir unsere Kegelbahn unter bestimmten Auflagen wieder öffnen und für den Trainingsbetrieb nutzen. Dafür wurde vom Vorstand ein Hygienekonzept erstellt, welches auf der Kegelbahn aushängt. Die Genehmigung durch das Gesundheitsamt liegt mittlerweile vor“, teilte der Sportwart des SKV Robert Herold mit.

„Alle Mannschaftsleiter wurden informiert und sind in der Verantwortung“, freut sich auch SKV-Präsident Lothar Müller über die Lockerung.

Der Verein hat Desinfektionsmittel am Eingang und an den Kugelrückläufen bereit gestellt. Das gesamte Hygienekonzept ist am Eingang zur Kegelbahn ausgehängt und jeder kann und sollte sich darüber informieren.