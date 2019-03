Kreisoberligist VfL Gehrden zeigte nach 0:4-Rückstand eine tolle Moral, verlor aber 3:5 gegen Heyrothsberge II.

Lübs l Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Durch „gravierende Fehler in der Abwehrarbeit“ (Schunke) überrannten sie den VfL und führten bereits nach 16 Minuten mit 4:0. Domenic Rüdiger mit zwei Treffern sowie Benjamin Beyer und Thomas Müller waren die Torschützen.

Die Gehrdener waren geschockt und mussten sich erst einmal sammeln. Sie versuchten nun, den Rückstand aufzuholen, doch in der ersten Halbzeit gelang kein Tor mehr.

Halbzeit

Die Halbzeitpause schien gut zu tun, denn im zweiten Abschnitt zündeten die Gehrdener den Turbo und bewiesen viel Moral. In der 51. Minute verkürzte Christian Schrimpf auf 1:4. Fünf Minuten später keimte nach dem Treffer von Tino Raugust zum 2:4 noch mehr Hoffnung auf, dass es vielleicht noch zum Remis reichen könnte.

Doch ein „unberechtigter Elfmeter“ (Schunke) brachte den Unionern den nächsten Treffer zum 5:2. Marcus Kloska verwandelte sicher (58.). Schiedsrichter Jan Schlesier (SV Karow) räumte nach dem Spiel auch ein, dass es eine Schwalbe war. „Ich mache ihm keinen Vorwurf. Er konnte es aus seiner Position schlecht sehen“, sagte „Schunki“.

Dennoch war der Strafstoß mehr als ungünstig. „Wir waren am Drücker und schon waren die Köpfe wieder unten“, sagte der Coach. Aber seine Mannschaft zeigte schnell erneut Moral und drückte weiter auf das SV-Gehäuse. Chancen gab es genügend, doch am Ende gelang nur noch dem eingewechselten Maik Böttge mit dem 3:5 etwas Ergebniskorrektur (90.+3).

„Wir haben in der zweiten Hälfte guten Fußball gespielt und es war ein Spiel auf Augenhöhe. So einen Rückstand aufzuholen, ist enorm schwer. Bei einem 0:2-Rückstand wäre sicher noch etwas möglich gewesen, aber 0:4 ist einfach zu hoch“, so der Trainer.

Die Niederlage wird den VfL nicht umhauen. „Wir müssen weitermachen und weiter kämpfen, dann werden wir uns auch wieder belohnen“, weiß der Lübser.

Gehrden: Götze – Gerber, Tangermann, Tobias Fricke, Rehse, Eric Schmidt, Moritz Schmidt, Schrimpf, Torsten Fricke (65. Schumann), Raugust, Günther (75. Böttge); SR: Schlesier, Jan (SV Karow); ZS: k.A..