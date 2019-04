Der TSV Rot-Weiß Zerbst kam zu einem 6:1 (4:0)-Kantersieg gegen den SV Wacker Felgeleben.

Magdeburg/Zerbst l Die Zerbster konnten wieder einen Platz in der Staffel 2 gutmachen und sind nun Dritter. Nedlitz bleibt trotz der Niederlage auf Rang acht der Staffel 2.

SV Fortuna II – SC Vorfläming Nedlitz 5:1 (1:0). Die Nedlitzer verloren „mit der schlechtesten Saisonleistung“, wobei es „nichts zu beschönigen“ gab, sagte Trainer Dirk Bizuga.

Fortuna war von Beginn an spielbestimmend, dennoch hatte auch der SC seine Möglichkeiten, die er aber nicht nutzen konnte. Kai Knochenmuß traf dann noch vor der Pause zur 1:0-Führung für die Fortuna (35.).

Trotz der Pausenpredigt kam der SC in Halbzeit zwei nicht in die Gänge. Im Gegenteil: Er ließ einfach alles vermissen. So erhöhten die Fortunen zwischen der 69. und 79. Minute nach dem Treffer von Denis Huth und einem Doppelpack von Philipp Müller auf 4:0, ehe Marcel Kilz wenigstens den Ehrentreffer für seine Farben erzielte (87.). Postwendend stellte der SV nach dem Tor von Dennis Baptist den alten Abstand wieder her und es hieß 5:1 (88.).

„Vom gesamten Auftreten bin ich wahnsinnig enttäuscht und verärgert. Trotz großer Personalsorgen darf man so als Team nicht auftreten“, war der Coach richtig bedient. „Das war insgesamt gesehen einer Landesklasse-Mannschaft nicht würdig.“

Nedlitz: Hoffmann – Juskowiak, Barnetz, Mielchen, Hahn, Lehmann, Gehrmann, Rasche (75. Wöge), Schulze, Puls (46. Milushev), Kilz; SR: Krugel, Thomas (Haldensleben); ZS: 13.

TSV Rot-Weiß Zerbst – SV Wacker 90 Felgeleben 6:1 (4:0). Vor voller Kulisse, es kamen 107 Zuschauer ins Jahnstadion, gewann der TSV klar gegen den Tabellenelften aus Felgeleben 6:1 (4:0). Dabei vergaben die Rot-Weißen nach vier Minuten einen Strafstoß durch Moritz Specht. „Selbst das hat uns nicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Es war einfach alles angerichtet für den Sieg. Das Wetter war bombastisch, das Stadion richtig voll und ich hatte einen sehr guten Kader“, freute sich TSV-Trainer Jens Borchers über seine Mannschaft.

Es war „soviel positive Energie in der Mannschaft, dass überhaupt kein Zweifel da war, dass wir die Punkte hergeben“, ergänzte der Coach.

In der 23. Minute eröffnete Max Schröter den Torreigen zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Moritz Specht auf 2:0. Per Doppelpack in der 31. und 34. Minute stellte Maximilian Syring den 4:0-Halbzeitstand her und die Partie war bereits entschieden. „Es lag einfach nur an uns, wie hoch das Ergebnis ausfallen wird“, kommentierte Borchers.

Auch in Halbzeit zwei machte der TSV weiter und erhöhte gleich in der 51. Minute auf 5:0. Torschütze war erneut Specht. Da sandte auch der Gast ein Lebenszeichen, nachdem er durch Sebastian Mergel auf 1:5 verkürzte (53.). Marc Schröter diese „Unkonzentriertheit“ dann wieder wettmachen und der 6:1-Sieg war perfekt (81.).

„Das Gegentor ärgert mich ein bisschen. Aber es gab gleich die passende Antwort“, lobte Borchers, der auch die A-Jugend-Spieler, die sich „nahtlos eingefügt hatten“ hervor hob. Dabei feierte Nico Düben sein Debüt im Herrenteam.

„Es war rundherum eine super geschlossene Mannschaftsleistung und ein völlig verdienter Sieg, der hätte noch ein, zwei Tore höher ausfallen können“, so der 32-Jährige abschließend.

Zerbst: Werner – Fambach, Fischer, Alarich, Lude, Max Schröter (58. Düben), Kosel (46. Schweika), Weichbrot, Böning, Specht (55. Marc Schröter), Syring; SR: Hösel, Florian (Arminia MD); ZS: 107.