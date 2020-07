Die Staffeleinteilung des Kreifachverbandes Fußball Anhalt für die Saison 2020/21 steht fest.

Dessau/Zerbst l In der höchsten Spielklasse, der Kreisoberliga, gehen 14 Teams ins Renen. Darunter befinden sich mit den beiden Landesklasse-Reserven des TSV 1894 Mosigkau und der SG Blau-Weiß Klieken sowie der BSG Medizin-Midya gleich drei Aufsteiger. Neu hinzu kam auch die SG Abus/Mildensee, die sich, wie schon zuvor die SG Abus/Mildensee II in der Kreisliga, zusammen schlossen.

Aus der Zerbster Region sind mit dem Vorjahres-Fünften SV Fortschritt Garitz und dem Achten, der Landeskasse-Reserve vom TSV Rot-Weiß Zerbst, wieder zwei starke Mannschaften vertreten.

Kreisliga mit elf Teams

Elf Teams gehen in der Kreisliga an den Start. In der vergangenen Serie waren es noch 14. Aus der Zerbster Region spielen dort weiterhin die FSG Walternienburg/Güterglück, die in der Vorserie sehr guter Vierter wurde und die SG Dobritz/Nedlitz/Steutz/Leps/Garitz II, die sich sicher besser als auf dem vorletzten Rang platzieren möchte.