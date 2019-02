Der SC Vorfläming Nedlitz hat gegen den SV Baalberge getestet.

Zerbst l Die Landesklasse-Kicker des SC Vorfläming Nedlitz landeten im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start der Rückrunde einen 6:1 (4:0)-Kantersieg. Zu Gast war am Sonntag der Landesklasse-Vertreter aus der Staffel 4, der SV 08 Baalberge, der nach einem Umbruch viele junge Spieler in seinen Reihen hat und im Winter nochmals vier Neuzugänge verbuchte.

Die Nedlitzer starteten mit viel Selbstvertrauen, das sie sich nach dem 8:3-Kantersieg gegen Schönebecks U19 geholt hatten. Erneut ließ Trainer Dirk Bizuga das neue System spielen, um es zu festigen.

Bizuga zufrieden mit neuem System

„Die Mannschaft nimmt es gut an, setzt es gut um und die Offensive erfährt mehr Unterstützung. Auch wenn die Viererkette noch etwas anfällig ist, werden wir uns weiter auf das System fokussieren, um mehr Optionen zu haben“, erklärte Bizuga.

Die ersten zwei guten Möglichkeiten im Spiel hatten aber erst einmal die Gäste, die immer wieder mit langen Bällen ihren Goalgetter Patrick Pelka suchten. Einmal hielt SC-Keeper Marcus Hoffmann super, einmal ging der Ball knapp am langen Pfosten vorbei.

In der Folge wurde der SC besser und ging per Doppelschlag von Marcel Kilz in der 16. und 18. Minute 2:0 in Front. Beim ersten Treffer gab Eduard Hahn nach Zuspiel von Maximilian Schulze die Quervorlage. Beim zweiten Tor lieferte Paul Gehrmann die Flanke.

Vorentscheidung durch Doppelschlag

Ein zweiter Doppelschlag in der 33. und 36. Minute brachte bereits die Vorentscheidung. Nach Pass von Gehrmann vollendete Schulze trocken zum 3:0. Beim Treffer zum 4:0 von Marcus Rasche lieferte Kilz die Vorlage.

„Der Bann schien gebrochen, aber Baalberge kämpfte weiter und gab nicht auf“, sagte Coach Bizuga. So war es auch. Nach der Pause konnte Leon Pascal Peitsch „viel zu leicht“ (Bizuga) auf 1:4 verkürzen (47.).

Bei den Gästen flammte Hoffnung auf, doch diese machte Gehrmann mit dem Treffer zum 5:1 nur acht Minuten später zunichte. Er schloss eine schöne Kombination über Kilz und Hahn sicher ab (55.).

Kilz mit dem Tor des Tages

Der SV war nun geschlagen. Das 6:1 hatte Rasche sicher auf dem Fuß, doch er setzte den Elfmeter an die Latte (61.). In der 66. Minute das schönste Tor des Tages durch Torjäger Kilz. Nach einem langgezogenen Eckball versenkte er die Kugel volley ins lange Ecke. „Das war wie ein Strich und erste Sahne“, schwärmte Bizuga.

Schulze hatte die nächste Chance, als er von außen volley abzog und am starken SV-Torhüter Vincent Collard scheiterte.

Bizuga mit der Leistung zufrieden

„Am Ende hatten wir den Sieg, auch in dieser Höhe, völlig verdient“, war Trainer Dirk Bizuga zufrieden. „Alle Spieler haben in den letzten zwei Testspielen ordentlich Gas gegeben und wir sind für die Rückrunde gut vorbereitet.“

Am Sonnabend geht es nach Gommern und da haben die Nedlitzer noch etwas gutzumachen. Die Nedlitzer trainieren nochmals intensiv, nun auf ihrem Rasenplatz „Am Eckernkamp“, um sich den letzten Feinschliff zu holen.

In Gommern wollen sie nun „mit dem Selbstbewusstsein und mehr Offensivkraft“ gegen halten. „Wir hoffen auf einen besseren Start als in der Hinrunde und dass wir die guten Leistungen der Testspiele nun auch im Punktspielbetrieb umsetzen können“, hofft der Pretziener.

Statistik

SC Nedlitz: Hoffmann – Juskowiak, Tinaglia, Barnetz, Schmidt, Gehrmann, Lehmann (70. Kuklin), Hahn, Kilz (70. Wöge), Rasche, Schulze (88. Meißner);

Schiedsrichter: Osinsky (Gommern);

Zuschauer: 45.

Tore: 1:0, 2:0 Kilz (16., 18.), 3:0 Schulze (33.), 4:0 Rasche (36.), 4:1 Peitsch (47.), 5:1 Gehrmann (55.), 6:1 Kilz (66.).