Die Landesklasse-Kicker des TSV Rot-Weiß Zerbst starteten in die heiße Vorbereitungsphase auf die neue Serie 2020/21.

Zerbst l Neutrainer Florian Sens war positiv gestimmt. Nach einer kurzen Ansprache an die Mannschaft startete das Auftakttraining mit einem Lauf, um die Kondition zu verbessern. Vom Zerbster Jahnstadion ging es Richtung Strinum ab in den Zauberwald.

„Es war sehr gut“, sagte Florian Sens, der eine große Beteiligung verzeichnen konnte. „Es waren 24 Spieler dabei, die alle sehr engagiert waren“, berichtete der 36-Jährige.

Trainer freut sich auf neue Aufgabe

Nach dem Lauf wurde ein „Saison-Eingangsspiel“ absolviert. Endlich konnte wieder richtig gespielt werden.

Bilder Florian Sens. Foto: Sport Print Zander



„Im Nachgang haben wir dann noch zusammen gesessen und einige Sachen, die wir voneinander erwarten, angesprochen“, sagte der Coach. Dabei wurde nochmals kommuniziert, dass sich „die Mannschaft konsolidieren und wieder als Einheit zusammenwachsen soll“.

Das Fazit des Auftakttrainings war sehr positiv. „Ich bin sehr optimistisch“, war auch Trainer Florian Sens zufrieden.

Testspielplan steht

Der Fahrplan der Vorbereitung und auch das Kreispokal-Spiel wurden unterdes terminiert. Neben den bereits vermeldeten Testspielgegnern 1. FC Magdeburg II und Eintracht Gommern kommen noch der SSV Besiegdas Magdeburg (alle Drei Landesklasse 2), der HSV Gröbern (Kreisoberliga ABI) und der 1. SV Sennewitz (Kreisoberliga Saalekreis) hinzu. Alle Testspieltermine sehen Sie im nebenstehenden Infokasten.

Hinter dem Spiel gegen Gommern steht allerdings noch ein Fragezeichen. Da die Staffelstärken in der kommenden Landesklasse-Spielzeit variieren, hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt unterschiedliche Starttermine für die jeweiligen Staffeln veröffentlicht. So sollen, vorbehaltlich der Bestätigung durch das Präsidium, das gestern am späten Abend tagte, die vier Staffeln 1, 2, 5 und 6 wie geplant am Wochenende 14./15./16. August in die neue Spielzeit 2020/21 einsteigen.

Längere Sommerpause

Die drei Staffeln 3, 4 und 7 haben hingegen eine längere Sommerpause. Da soll es erst am letzten August-Wochenende (28. bis 30.) losgehen.

Eine konkrete Staffel-Einteilung lag bislang noch nicht vor. Die Zerbster hatten einen Antrag gestellt, der Staffel 5 zugeordnet zu werden. Auch das stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

Kreispokal-Termin steht

Der Termin für das Kreispokal-Halbfinale vom 28. März zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und dem SC Vorfläming Nedlitz steht nun auch fest. Das Landesklasse-Derby soll nun am Samstag, 22. August im „Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion“ nachgeholt werden.