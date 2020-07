Max Hamann spielt zukünftig bei den Herren des SC Vorfläming Nedlitz. Weiterhin wird er in der A-Jugend des TSV Rot-Weiß Zerbst, die in die Verbandsliga aufstieg, auflaufen. Foto: Sport Print Zander

Mit Max Hamann spielt ein 17-Jähriger ab der neuen Serie 2020/21 in der Landesklasse 2 beim SC Vorfläming Nedlitz.

Nedlitz/Zerbst l Der im Januar 2021 18 Jahre alt Werdende trainiert schon länger bei den Nedlitzern und der Verein erhielt unlängst die Spielgenehmigung für ihn.

Der Stürmer spielt – und das auch weiterhin – beim TSV Rot-Weiß Zerbst in der A-Jugend, die nach dem Abbruch der Serie aufgrund der Corona-Pandemie als Tabellenzweiter der Landesliga 3 in die Verbandsliga aufsteigt. So wird der Youngster mit einer Gastspielgenehmigung bei den Rot-Weißen auflaufen.

Karriere in Loburg gestartet

Seine Laufbahn startete weder in Zerbst noch in Nedlitz. Sie begann im Alter von fünf Jahren beim SV Blau-Weiß Loburg. Bis zum 15. Lebensjahr, als sich die B-Jugend aufgelöst hatte, blieb er bei den Blau-Weißen, trainierte aber schon „ab und zu mit den Nedlitzern“. Als die Auflösung der B-Jugend dann offiziell war, ging er nach Zerbst und spielte dort mit in der B-Jugend in der Landesliga 3.

„In Zerbst wurde ich immer als Zehner oder Flügelspieler eingesetzt, aber in der Jugend sonst immer als Stürmer“, sagte er zu seiner Spielposition. In den Testspielen der Nedlitzer, die er bereits mit bestritten hat, kam er ebenfalls „auf dem Flügel oder offensiv“ zum Einsatz. Bei den Spielen konnte er bereits überzeugen und auch sein erstes Tor markieren.

Klassenerhalt das Ziel

Mit der A-Jugend strebt er in der neuen Serie den Klassenerhalt an, wobei auch „ein Mittelfeldplatz sehr schön wäre“.

In Nedlitz kommt Max Hamann „gut klar“, da er schon fast zwei Jahre mit ihnen zusammen trainiert hat. „Das Schönste wäre, wenn wir bei den oberen drei Plätzen dabei sind“, sagte der Schüler des Zerbster Gymnasiums Francisceum zu seinem Ziel. Für ihn steht dann im nächsten Jahr auch das Abitur an. Und auch für seine Zukunft hat er klare Ziele schon fest im Blick: „Ich interessiere mich für das Ingenieurwesen. Ob ich dann hier bleiben kann und auch Fußball spielen werde, wird sich dann zeigen“, sagte der Fußballer, der mittwochs mit der A-Jugend und donnerstags mit den Herren trainiert.

Dass er die Doppelbelastung, das doppelte Training und den doppelten Ligabetrieb mit der A-Jugend und den Herren hinbekommt, sieht er entspannt. „Meine Noten sind relativ gut und ich denke, das bekomme ich gut hin.“