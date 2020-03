Der HSV (hier: David Maerten, rechts) will seine Siegesserie auch in Wittenberg-Piesteritz fortsetzen. Foto: Lydia Kulot

Die Handballer des HSV 2000 Zerbst wollen ihren Erfolgslauf in der Verbandsliga fortsetzen.

Zerbst l Serien sollten nicht reißen. Dieses Vorhaben haben sich die Zerbster Handball-Männer vom HSV 2000 vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim Tabellensiebten SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz II auf die Fahnen geschrieben. Für einen erneuten Erfolg nach zuletzt drei Siegen sieht es für Trainer Markus Natho zumindest personell ganz gut aus.

Mit Fabian Schwenger ist der Kapitän wieder an Bord. „Fabi ist auch wichtig für unsere Deckung, da er diese immer gut organisiert“, erklärte Natho, denn gerade in den letzten drei Partien war der sehr gute Deckungsverbund der Schlüssel zum Erfolg.

Das soll auch morgen ab 15.45 Uhr so sein, auch wenn Stefan Rummel und Jonas Hohmann, der noch nicht richtig fit ist, nicht dabei sein können.

„Wir haben die altbewährte Mannschaft zusammen und ich denke, es werden auch noch ein paar Youngster hinzu kommen. In Wittenberg wird es schwer. Sie haben die letzten Heimspiele alle gewonnen und auch unser Hinspielsieg war sehr knapp“, erinnerte der Zerbster gleich an den 29:27-Erfolg im Oktober.

Dennoch kassierten die Lutherstädter in der Vorwoche eine Niederlage. Die tat beim Kellerkind SV 07 Apollensdorf sicher besonders weh. Dies könnte aber auch gerade die richtige Motivation bringen, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

Markus Natho bleibt gelassen, denn er vertraut seiner Mannschaft: „Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, was in uns steckt und wenn wir an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen können, sollte auch etwas möglich sein. Es kommt sicherlich auf die Tagesform an.“

Nun ist zu hoffen, dass die Tagesform und alles Weitere stimmen, denn mit einem erneuten Sieg könnten die Zerbster den dritten Rang erobern. Dies sollte die ausreichende Motivation für sie sein, um die bisher gute Serie nicht reißen zu lassen.