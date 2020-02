Laurenz Brodowski und seine A-Jugend zitterten sich in Halberstadt zum 21:20-Sieg. Foto: Lydia Kulot

Die männliche A-Jugend des HSV 2000 Zerbst landete einen hauchdünnen 21:20-Auswärtssieg beim HT 1861 Halberstadt.

Halberstadt l Die Mannen um Axel Zielesniak sollten gewarnt sein. Die HSV-Jungs begannen solide, effektiv im Angriff und sicher in der Verteidigung. Ein guter Start und ein gut aufgelegter Tim Fröhlich zwischen den Pfosten gaben den Jungs Sicherheit.

In Spielminute zehn erzielte Michael Reis mit einem verwandeltem Siebenmeter die erste Drei-Tore-Führung zum 6:3. In Minute zwölf hatte der HSV vier Tore vor und Laurenz Brodowski markierte nur zwei Minuten später das 9:4.

Halberstadt mühte sich, den Anschluss zu halten. Zerbst verwaltete die Führung und versäumte es, vorzeitig den Deckel auf diese Begegnung zu machen. Der HSV spielte bis zur 20. Minute ansehnlichen Handball. Danach ließ die Konzen-tration ein wenig nach. Michel Gerke versuchte vergebens, das Spiel an sich zu reißen. Es fehlte das Tempo der ersten und zweiten Welle. Lethargisch schlichen die Zerbster Athleten über das Parkett.

In diese Phase des Spieles passten einige fragwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter. Dem HSV merkte man die Unzufriedenheit an. Einzig Fin Koppensdorf blieb von diesem Tohuwabohu unbeeindruckt. Anstatt am erfolgreichen Konzept der Anfangsphase festzuhalten, waren die Akteure mit anderen Dingen beschäftigt. Da kam der Halbzeitpfiff beim Stand von 14:11 zum richtigen Zeitpunkt.

Die zweite Hälfte avancierte zu einem Krimi. Hollywood hätte das Geschehen nicht besser inszenieren können. Der HSV ließ den Gastgeber wieder auf Tuchfühlung heran. Technische Fehler und eine schlechte Wurfquote ließen Halberstadt an die Wende glauben. In der 46. Minute kam es wie es kommen musste. Halberstadt erzielte den Ausgleich zum 16:16.

Sporthalle erwacht aus Dornröschenschlaf

Plötzlich erwachte die Sporthalle aus ihrem Dornröschenschlaf. Die Gastgeber bekamen Aufwind und erzielten in der 50. Spielminute die 18:17-Führung. Fünf Minuten vor dem Ende trafen Joris de Vries zum 19:19-Ausgleich und Fynn Zielesniak mit einem sehenswerten Treffer von der Linksaußen-Position zur 19:20-Führung. Kurz darauf wurde Tim Heine mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt. Die Überzahl konnten die Gastgeber nicht zum erneuten Ausgleich nutzen. Im Gegenzug erzielte Felix Wuttke mit einer super Einzelaktion die Zwei-Tore-Führung.

50 Sekunden vor dem Abpfiff der Anschlusstreffer des HT. In der Auszeit der Zerbster wollte das Trainergespann Zielesniak/Schimpf die Jungs auf die Schlusssekunden einstellen. Völlig überhastet und ohne erkenntlichen Grund vertändelten die Gäste den Ball. Prompt kam vom Halberstädter Trainer die Auszeit. In den verbleibenden 18 Sekunden sollte ein Punkt im Vorharz bleiben. Der HSV behielt die Übersicht und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. 21:20 war das Endresultat.

Nun heißt es, Mund abputzen und sich konzentriert auf die nächste Partie vorzubereiten. Erwartet wird am Sonnabend der SV Eiche 05 Biederitz in der Sporthalle „Zur Jannowitzbrücke“. Mannschaft und Trainer hoffen wieder auf die Unterstützung der Zerbster Fans.

HSV Zerbst: Tim Fröhlich – Michel Gerke (1), Felix Wuttke (1), Michael Reis (3), Fin Koppensdorf, Fynn Zielesniak (2), Joris De Vries (7), Tim Heine (3), Laurenz Brodowski (4).