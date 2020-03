Die Deutsche Meisterschaft steht fest. Dennoch müssen die Zerbster um Igor Kovacic und Thomas Schneider (von links) das Level für die bevorstehende internationale Aufgabe in der Champions League hochhalten. Foto: Sport Print Zander

In der Bundesliga ist der Deutsche Meister SKV Rot-Weiß Zerbst beim bereits feststehenden Absteiger Hirschau zu Gast.

Zerbst l Letzter gegen Erster. Vorzeitiger Absteiger gegen vorzeitigen Deutschen Meister. Klarer könnten die Vorzeichen am drittletzten Bundesligaspieltag für die Spitzenkegler des SKV Rot Weiß Zerbst nicht sein. Die Truppe von Kapitän Timo Hoffmann reist eine Woche nach der vorfristigen kleinen Meisterfeier zum Aufsteiger und bereits feststehenden Absteiger nach Hirschau in die Oberpfalz. Die Gastgeber konnten bisher erst eine Partie für sich entscheiden und haben zum rettenden Ufer uneinholbare sieben Punkte Rückstand.

„Wir wollen das Level hochhalten, denn mit dem Champions League-Finale haben wir noch eine schwere Aufgabe vor der Brust. Deswegen müssen wir auch in der Liga genauso wie in den letzten Spiele weiterarbeiten“, erläutert Hoffmann die Ausgangslage.

Da es für die Hirschauer um nichts mehr geht, können die Gastgeber frei aufspielen und wollen den neuen Deutschen Meister sicherlich ärgern. Dass dies gelingen kann, zeigt punktuell der Blick auf das Hinspiel. In Zerbst waren Bastian Baumer und der ehemalige U18-Weltmeister Patrick Krieger knapp an einem Punktgewinn dran. Dennoch ging die Partie deutlich mit 8:0 Mannschaftpunkten und einem großen Kegelvorsprung an den SKV.

Hoffmann erwartet daher auch auswärts einen klaren Erfolg von seiner Truppe. „Es geht darum, dass jeder immer an sein höchstes Niveau herankommt und wir die drei offenen Partien nicht lässig runterspielen. Die Quittung dafür würden wir dann international kriegen“, warnt der Zerbster Teamchef.

Unabhängig davon sollen aber alle Akteure aus dem Kader fit bleiben und Spielpraxis sammeln. Daher kann wieder mit einer geänderten Startformation gerechnet werden. Spielbeginn ist am Samstag um 13.15 Uhr.

Im Kampf um die Medaillenplätze muss sich Bamberg zu Hause gegen Lorsch und Staffelstein auf heimischer Anlage gegen Friedrichshafen durchsetzen. Die schwerste Aufgabe erwartet den Zweiten aus Breitengüßbach in Raindorf. Aus dem gesicherten Mittelfeld treffen Amberg und Schwabsberg aufeinander.