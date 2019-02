Nach dem Einzug ins Champions League-Final Four in Split erwartet Zerbsts Spitzenkegler der Bundesligaalltag.

Zerbst l Mit dem abstiegsbedrohten Achtplatzierten aus Amberg kommt eine altbekannte Mannschaft nach Zerbst. Bereits am Abend vorher feiert der SKV mit vielen Sponsoren und Freunden das 20-jährige Vereinsjubiläum. Dann ruft am Samstag ab 13 Uhr die Pflicht. „In der Champions League mussten wir die Pflicht erledigen und eine Runde weiter kommen. Jetzt in der Bundesliga brauchen wir wieder ein anderes Auftreten und einen klaren Sieg. Es wird noch ein harter Weg zur Titelverteidigung“, warnt der SKV-Kapitän Timo Hoffmann.

Derzeit sind die Rot-Weißen bei einem Spiel weniger punktgleich mit Verfolger Staffelstein. Doch besonders das Restprogramm mit dem Auswärtskracher in Bamberg und zu Hause gegen den Dritten aus Raindorf hat es in sich. Und bei Gleichheit würden die Mannschaftspunkte (MP) entscheiden. Hier haben die Zerbster nur einen hauchdünnen Vorsprung von zwei Zählern.

„Ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere Aufgabe konzentriert angehen und besonders die nächste Partie zu Hause gegen Amberg und das Nachholspiel in Neumarkt klar gewinnen, dass wir wieder Meister werden“, zeigt sich Hoffmann optimistisch.

Doch besonders Amberg, die mitten im Abstiegskampf stecken und durch die Niederlage in Zwickau gehörig unter Druck geraten sind, werden jede Chance nutzen wollen, MP zu sammeln und für die entscheidenden Spiele Selbstvertrauen zu tanken.

Die Zerbster können nach dem Ausflug nach Kroatien auf den gesamten Kader zurückgreifen. Manuel Weiß präsentierte sich in Split in starker Verfassung. Auch Fabian Seitz zeigte nach seiner Einwechslung auf 60 Wurf eine überzeugende Leistung. Daher dürfte Timo Hoffmann wieder die Qual der Wahl bei seiner Startformation haben.

„Unser Ziel ist immer, dass alle fit sind und es egal ist, wer draußen steht“, ergänzt Hoffmann mit einem Lächeln die gute Ausgangslage seines Teams.

Mitkonkurrent Staffelstein erwartet mit Breitengüßbach einen starken Gegner auf eigener Anlage. Daher werden die Rot-Weißen sicherlich auch mit einem Auge nach Franken schauen, ob die Staffelsteiner vielleicht wichtige Punkte liegen lassen. In den weiteren Partien treffen Lorsch auf Neumarkt, Zwickau auf Bamberg und Schwabsberg empfängt Raindorf.

Mit der Unterstützung der eigenen Fans am Jubiläumswochenende sollten die Rot-Weißen ihre gute Ausgangslage bei der Mission Titelverteidigung erhalten können.