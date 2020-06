Die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt richtete einen Hilfsfonds für gemeinnützige Vereine, Träger, Verbände und Organisationen ein.

Zerbst l Besonders denen soll geholfen werden, die finanzielle Ausfallbelastungen durch die Corona-Pandemie haben. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat zugestimmt, dass über einen Lotto-Hilfsfonds bis zu eine Million Euro extra bereitgestellt werden.

„Kleine Sportvereine in Sachsen-Anhalt sollen nicht mit den Kosten allein gelassen werden, die durch vorbereitete und danach abgesagte Veranstaltungen, Turniere oder Events entstanden sind“, sagte Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb und fügte an: „LOTTO ist der finanzielle Herzschlag der Vereinsarbeit und in Krisenzeiten wie diesen gegebenenfalls auch der Herzschrittmacher.“

Anträge bis 30. Juni

„Der Hilfsfonds wurde und wird gut angenommen“, sagte Astrid Wessler, Abteilungsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt. 250.000 Euro wurden bislang bewilligt, rund 14.000 Euro davon flossen in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Und die nächste gute Nachricht ist, dass Vereine noch Anträge bis zum 30. Juni 2020 stellen können. Dazu reicht ein formloser Antrag an Lotto Sachsen-Anhalt aus. Welche Leistungen bezahlt werden, lesen Sie im rechtsstehenden Infokasten.

Bisher haben das Kinder- und Jugendballett Sandersdorf (2.500 Euro - Ausfallkosten für Nebenkosten), die SG Union Sandersdorf (4660 - Euro Ausfallkosten für Betriebskosten und Beiträge), der Jugendförderverein Sandersdorf-Thalheim (690 Euro - Ausfallkosten für Beiträge), der Schortewitzer Förderverein (547 Euro - Ausfallkosten für abgesagtes Frühlings- und Maifest), der Kinder- und Jugendzirkus Zehmigkau (4528 Euro - Miet-, Heiz-, Stromkosten für März bis Juni), die Musikkultur Dübener Heide (420 Euro - Miete Vereinsheim März bis Juni) sowie der VfB Borussia Görzig (595 Euro - Mitgliedsbeiträge).

Beantragung ist formlos möglich

Dabei kann jeder gemeinnützige Verein, Träger, Verband oder Einrichtung in Sachsen-Anhalt, der aufgrund der Corona-Pandemie ein geplantes Vorhaben absagen musste und dem dadurch Kosten entstanden sind, ab sofort Mittel aus dem Lotto-Hilfsfonds beantragen.

Je Antrag können – je nach Höhe der Ausfallkosten – bis zu 10.000 Euro bewilligt werden. Zu beachten gilt, dass der finanzielle Schaden durch die Corona-Pandemie entstanden sein muss und dieser nicht über Drittmittel (z. B. Finanzhilfen vom Bund/vom Land/von Versicherungen) gedeckt sein darf.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, entscheiden die Lotto-Geschäftsführer im Benehmen mit dem Lotto-Aufsichtsrat und zwar zeitnah.

Anträge können per E-Mail an: coronahilfe@sachsen-anhalt-lotto.de bzw. per Post an: Abteilung Fördermittel – Stichwort Corona-Hilfe - LOTTO Sachsen-Anhalt, Stresemannstraße 18 in 39104 Magdeburg gestellt werden. Weitere Informationen unter: www.lottosachsenanhalt.de/lotto-hilfsfonds