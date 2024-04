Frankfurt/Main - Die Löwen Frankfurt haben Franz-David Fritzmeier von seinen Aufgaben als Sportdirektor des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga entbunden. Die Hintergründe teilten die Hessen in ihrer Mitteilung nicht mit. Vorerst werde es auch keine weiteren Stellungnahmen geben, hieß es weiter.

Nach Informationen des hr-Sports soll Fritzmeiers Verhalten zur vorzeitigen Trennung geführt haben. Demnach stünden Mobbing-Vorwürfe und Wutausbrüche im Raum. Der 43-Jährige, der zuletzt auch das Traineramt in Personalunion übernommen hatte, wies die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme an den hr-Sport zurück.

Fritzmeier kam 2017 nach Frankfurt und führte die Löwen zurück in die höchste Spielklasse. Zuletzt gelang dem Verein zweimal nacheinander der Klassenerhalt.