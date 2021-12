Luitz fällt nach Bandscheibenvorfall mehrere Wochen aus

München - Skirennfahrer Stefan Luitz wird „die nächsten Wochen“ verletzungsbedingt keine Weltcup-Rennen bestreiten können.

„Es wurde ein bereits relativ weit fortgeschrittener Bandscheibenvorfall diagnostiziert, weshalb ich morgen bereits operiert werde“, postete der Deutsche auf Instagram. Bereits seit Anfang Oktober hatten den 29-Jährigen Rückenprobleme geplagt.

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden (17.) sowie im Parallelwettbewerb in Lech/Zürs (31.) war Luitz dennoch gefahren. Eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar, für die der Allgäuer bislang nicht qualifiziert ist, scheint nun unwahrscheinlich.