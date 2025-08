Montreal - Eva Lys hat beim Tennis-Masters in Montreal erwartungsgemäß gegen Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek verloren und ist in der dritten Runde ausgeschieden. In nur 72 Minuten bezwang die an Position zwei gesetzte Polin die letzte verbliebene deutsche Spielerin im Turnier mit 6:2, 6:2. Lys hatte in dem Match nur eine Chance auf ein Break, die ungenutzt blieb.

Überraschend ausgeschieden ist Jessica Pegula. Die an Nummer drei gesetzte US-Amerikanerin unterlag Anastasija Sevastova 6:3, 4:6, 1:6. Die Lettin ist derzeit nur die Nummer 386 der Welt. Seit die inzwischen zurückgetretene ehemalige deutsche Nummer eins Angelique Kerber im vergangenen Jahr in Indian Wells gegen Jelena Ostapenko gewann, hat nach Angaben von US-Medien niemand mit einem niedrigeren Ranking eine Spielerin aus den Top 10 geschlagen. Pegula ist die Nummer vier der Tennis-Weltrangliste.