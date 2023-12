Männer-Abfahrt von Beaver Creek wird in Wengen nachgeholt

In Wengen findet eine zusätzliche Abfahrt statt.

Wengen - Der Schweizer Skiort Wengen richtet ein weiteres Weltcup-Rennen aus. Wie die Veranstalter mitteilten, wird am 11. Januar auf der Lauberhorn-Strecke die Anfang Dezember in Beaver Creek ausgefallene Abfahrt der Männer nachgeholt.

Damit finden in Wengen vier alpine Weltcup-Rennen statt. Nach der zusätzlichen Abfahrt stehen ein Super-G (12.1.), die traditionelle Lauberhorn-Abfahrt (13.1.) sowie zum Abschluss am 14. Januar ein Slalom auf dem Programm.

In diesem Winter waren bislang alle Abfahrten der Männer aus Witterungsgründen abgesagt worden. An diesem Donnerstag wird bei einem zusätzlichen Rennen im italienischen Gröden bereits ein am Matterhorn ausgefallenes Rennen nachgeholt.