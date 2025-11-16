Das Endspiel der ATP Finals muss früh unterbrochen werden. Der Grund: Eine Person braucht medizinische Hilfe. Kurze Zeit später gibt es aber Entwarnung. Rund um das Turnier gab es zwei Tote.

In der Inalpi Arena in Turin gab es erneut einen medizinischen Zwischenfall.

Turin - Nach zwei Todesfällen am Montag gab es bei den ATP Finals auch im Endspiel zwischen den Tennisstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz einen medizinischen Zwischenfall. Im ersten Satz beim Stand von 2:1 für Alcaraz wurde das Match deswegen rund zehn Minuten unterbrochen, während Sanitäter in die Zuschauerecke der Inalpi Arena von Turin zur Hilfe eilten.

Etwas später gaben die Veranstalter bekannt, dass es sich bei der Person um eine Frau gehandelt habe und diese sich in einem stabilen Zustand befinde. Sie habe die Arena verlassen.

Kurz vor dem Wiederbeginn der Partie hatte Ex-Spielerin Andrea Petkovic als Sky-Kommentatorin gesagt: „Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die Person, die auf dem Boden lag, wieder steht.“ Tennis-Ikone Boris Becker meinte: „Das ist vielleicht die beste Nachricht heute, dass keiner umgekommen ist. Sport ist wichtig, aber nicht das Wichtigste.“

Zwei Tote an einem Tag

Es war bereits der vierte bekannte Zwischenfall dieser Art rund um das Turnier in Turin, zwei davon endeten tödlich. „Beide erlitten im Laufe des Tages zu unterschiedlichen Zeiten einen plötzlichen Herzstillstand“, hatten die Veranstalter mitgeteilt.

Ein 78-jähriger Mann war während des Matches zwischen dem US-Amerikaner Taylor Fritz und Lorenzo Musetti aus Italien auf der Tribüne zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben.

Kurz zuvor hatte es am selben Tag einen ähnlichen Fall beim Fan-Fest des Events gegeben. Ein 70-jähriger Mann war zusammengebrochen, mit lebensbedrohlichen Symptomen ins Krankenhaus gebracht worden und dort ebenfalls kurz nach seiner Einlieferung an einem Herzstillstand gestorben.