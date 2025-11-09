Im Vorjahr war Inter Miami als Hauptrunden-Meister in der ersten Playoff-Runde gescheitert. Nun hat Lionel Messi sein Team mit einem Doppelpack erstmals ins Viertelfinale der MLS-Playoffs geschossen.

Fort Lauderdale - Lionel Messi hat Inter Miami ins Viertelfinale der MLS-Playoffs geführt. Der Argentinier erzielte beim 4:0 (2:0) im dritten und entscheidenden Spiel der Erstrunden-Serie gegen den Nashville SC die ersten beiden Treffer und war an den beiden Toren von Tadeo Allende nach der Pause beteiligt.

Messi brachte Miami früh nach einem Solo in Führung (10.) und legte kurz vor der Halbzeitpause von fast der gleichen Position nach (39.). In der zweiten Halbzeit entschied Allende mit seinen beiden Treffern die Partie (73., 76.).

Miami steht erstmals in der noch jungen Club-Geschichte im Playoff-Viertelfinale und trifft dort in zwei Wochen auf den Cincinnati FC. Im Vorjahr war das Team um den achtfachen Weltfußballer Messi als Sieger der Hauptrunde überraschend in der ersten Playoff-Runde gescheitert.