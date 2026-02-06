Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele hat Tim Stützle erneut seinen Wert unter Beweis gestellt. Der Deutsche avanciert in der NHL zum Matchwinner für die Ottawa Senators in der Verlängerung.

Philadelphia - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle reist mit einem Erfolgserlebnis zu den Olympischen Spielen. Der 24-Jährige hat die Ottawa Senators in der NHL im letzten Spiel vor dem Abflug nach Italien zum Sieg geschossen. Gegen die Philadelphia Flyers erzielte Stützle das entscheidende 2:1 in der Verlängerung und bescherte seinem Team damit den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Partien.

Stützle vollendete nur 47 Sekunden nach Beginn der Overtime ein Zuspiel von Kapitän Brady Tkachuk und setzte sich dabei gegen Verteidiger Travis Sanheim durch. Der Deutsche traf damit im fünften Spiel in Serie und steht nach 57 absolvierten Partien bereits bei 61 Scorerpunkten. Als Tabellenzwölfter in der Eastern Conference haben die Senators noch Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Zunächst stehen für Stützle jedoch die Olympischen Spiele an. Mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft trifft der Stürmer zum Auftakt am 12. Februar auf Dänemark.