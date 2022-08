MotoGP-Weltmeister Mir wechselt von Suzuki zu Honda

Hamamatsu (dpa) - Motorrad-Rennfahrer Joan Mir schließt sich dem Repsol-Honda-Team an. Der Weltmeister von 2020 kommt von Suzuki und unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie Honda mitteilte.

Der 24-jährige Mir, der am kommenden Wochenende in Misano wegen einer Verletzung am rechten Knöchel pausieren muss, folgt auf Pol Espargaro und fährt künftig an der Seite des sechsmaligen MotoGP-Champions Marc Marquez. Espargaro schließt sich ab der Saison 2023 dem Tech3-Team an.